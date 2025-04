A közösségi média egy egészen új világot teremtett azzal, hogy az egyes sportszervezetek közvetlenül, direktben kommunikálhatnak a szurkolóikkal. Exkluzív tartalmakat oszthatnak meg velük, növelhetik az elköteleződés érzését bennük és míg korábban csak meccsnapokon érhették el a szimpatizánsok a kedvenceiket, az online lehetőségek bővülésével ez heti hét napra, napi 24 órára bővült. Természetesen mindennek anyagi vonzata is lett, az új csatornákon keresztül még hatékonyabb a merchandising és új szponzorokat is be lehet vonni, ezek pedig fontos bevételi forrásokat képeznek a profi sportokban. A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató klub, a Liverpool, kemény munkával eljutott oda, hogy a világ egyik vezető sporthatalma legyen ezen a téren is.

A modern világban a közösségi média nélkülözhetetlen eszközzé vált számos iparágban, így a sportban is. A profi és amatőr klubok számára a közösségi média egyedülálló és hatékony platformot kínál a szurkolókkal való kapcsolattartáshoz, a márkájuk népszerűsítéséhez és a hírnév (reputáció) kezeléséhez. Ez a digitális átalakulás forradalmasította a sportklubok szurkolókkal való kommunikációját, növelve a láthatóságot, elősegítve a lojalitást és megteremtve a közösség érzését. A közösségi média egyik legjelentősebb hatása a sportklubokra a szurkolói elkötelezettségen (angolul a sokszor hallott és idézett engagement) keresztül érvényesül. Az olyan platformok, mint a Facebook, a Twitter (mostani nevén az X), az Instagram és a TikTok lehetővé teszik a klubok számára, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjenek a szurkolóikkal, lebontva a hagyományos médiacsatornák korlátait. A szurkolók kommentálhatják a posztokat, megoszthatják véleményüket, és akár élő beszélgetésekben is részt vehetnek a csapattal. Ez az azonnali és interaktív kommunikáció megteremti a kapcsolat és a részvétel érzését, ami elősegíti a hűséges és szenvedélyes szurkolói bázis kialakulását, illetve a meglévőt tovább erősítheti (ebben egyébként roppant erős a Liverpool). A Liverpool rendkívül tudatosan használja a közösségi médiát

Fotó: MI NEWS / NurPhoto A közösségi média azt is lehetővé teszi a sportklubok számára, hogy exkluzív tartalmakat nyújtsanak követőiknek. Ezek a tartalmak lehetnek például kulisszák mögötti felvételek, játékosokkal készített interjúk, edzések és meccselőzetesek. Azáltal, hogy a szurkolóknak személyesebb képet nyújt a klub a tevékenységéről, a közösségi média segít megerősíteni a csapat és a szurkolók közötti kapcsolatot. Emellett a mérkőzések alatti élő bejelentkezések, információk és különböző videók lehetővé teszik a szurkolók számára, hogy valós időben maradjanak kapcsolatban, függetlenül a tartózkodási helyüktől. Tehát azt a korlátot is le tudta a közösségi média bontani, hogy adott esetben mennyien férnek be egy csapat stadionjába. A Liverpool számára is a pénz még mindig nagy úr A szponzoráció jelentős szerepet játszik a sportklubok pénzügyi stabilitásában. A közösségi média platformot biztosít a klubok számára, hogy bemutassák szponzoraikat és partnereiket, így biztosítva, hogy ezek a vállalatok láthatóságot kapjanak a klub szurkolói bázisa körében. A szponzorok posztokban való megjelölésével vagy logóik élő közvetítések során történő megjelenítésével a sportklubok értékes nyilvánosságot teremtenek partnereik számára, ami megnövekedett szponzori bevételekhez vezethet. Ezen túlmenően a közösségi média segít a kluboknak a potenciális szponzorokkal való kapcsolatépítésben. A szponzorok egyre inkább olyan platformokat keresnek, amelyek mérhető eredményeket tudnak felmutatni, a közösségi média pedig részletes elemzési lehetőségeket kínál, amelyek segítségével a klubok bemutathatják közönségük értékét. Az, hogy a klubok képesek ezeket az elemzéseket nyújtani, növeli a vonzerejüket a potenciális szponzorok számára, ami jövedelmezőbb együttműködéshez és célzott marketinghez vezethet.

A konkrét számok tekintetében a 2023-24-es szezonban a Deloitte Football Money League jelentése szerint a világ 20 legjobb futballklubja rekordösszegű, 11,2 milliárd eurós bevételt termelt. Ez a szám 6 százalékos növekedést jelent az előző szezonhoz képest, a kereskedelmi bevételek 4,9 milliárd eurót tettek ki (az összes bevétel 44 százaléka), a közvetítési bevételek 4,3 milliárd eurót (38%), a meccsnapokból származó bevételek pedig 2,1 milliárd eurót (18%). Bár a kizárólag a közösségi médiából származó bevételeket részletező konkrét adatok nem állnak rendelkezésre, nyilvánvaló, hogy a digitális platformok jelentős szerepet játszanak ezekben a kereskedelmi bevételekben. A topklubok aktívan kapcsolatba lépnek a szurkolókkal a különböző közösségi médiacsatornákon keresztül, növelve a márka ismertségét és jelentős bevételeket generálva. A Liverpool például a 2024-25-ös szezonban átlépte az 1,5 milliárd közösségi média elkötelezettséget, és ezzel a Premier League ebből a szempontból legjobb klubja lett. Hovatovább az LFC tagsági rendszere az elmúlt szezonban több mint 250 000 szurkolóra nőtt, ami klubrekordot jelent az előző idényhez képest. Ezzel párhuzamosan a klub digitális infrastruktúrájában is rekordok dőltek meg: az LFC lett a legaktívabb Premier League-klub, emellett rekordszámú, 37 millió új követővel bővítette közösségi csatornáit, az új WhatsApp-csatorna pedig a leggyorsabban növekvő platform lett. A Brand Finance 2024-es jelentése szerint az LFC rendelkezik a legerősebb márkával a Premier League-ben. Nem mellesleg az 1,5 milliárd rajongói elköteleződéssel (komment, like, megosztás) a klub volt a rekorder az első osztályban az előző szezonban. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Corzek (@corzek) által megosztott bejegyzés

A Blinkfire 2025. január végi adatai pedig azt mutatták, hogy az LFC ismét vezeti a Premier League-et az összes főbb közösségi médiaplatformon - beleértve a Facebookot, az Instagramot, a Threads-t, az X-et, a TikTok-ot és a YouTube-ot - és 200 millió elkötelezettséggel előzi meg legközelebbi riválisát az összes platformon. 2024 decembere volt a klub eddigi legnagyobb követő-növekedési hónapja a közösségi médiában ebben a szezonban: hárommillió követővel bővült az összes platformon, így a klub férfi és női közösségi csatornáin a globális követők száma több mint 200 millióra nőtt. Az LFC emellett az év elején elérte a 11 millió feliratkozót a YouTube-on, miután 2024 májusában megkapta a Diamond Play gombot, mert elérte a 10 millió feliratkozót a csatornán - az első klub a Premier League-ben, amely elérte ezt a mérföldkövet. A Liverpool ráadásul a PL eddigi legnézettebb csapata is ebben a szezonban, mivel a Vörösök továbbra is globális nézettségi rekordokat döntenek. A Nielsen által közzétett független adatokból kiderült, hogy a Liverpool 2024. augusztus és november között lejátszott Premier League-mérkőzéseken összesen 171,6 millió nézőt ért el, többet, mint bármely más klub az első osztályban. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Liverpool Football Club (@liverpoolfc) által megosztott bejegyzés Még egy aspektust fontos megemlíteni a közösségi média használatával kapcsolatban. A sport világában, ahol az érzelmek magasra csaphatnak, és gyorsan kialakulhatnak viták, a közösségi média döntő szerepet játszik a válságkezelésben. A sportklubok a közösségi média fiókjaikat arra használhatják, hogy nyíltan foglalkozzanak a problémákkal, tisztázzák a nyilatkozatokat, és friss információkat nyújtsanak a rajongóknak. Legyen szó egy játékos sérüléséről, egy vitatott döntésről egy mérkőzés során vagy egy negatív hírről, a gyors és közvetlen válaszadás segít a helyzet kezelésében és a klub hírnevét ért károk enyhítésében. A válságkezelés mellett a közösségi média a klubok számára lehetővé teszi a pozitív történetek és kezdeményezések népszerűsítését is. A jótékonysági erőfeszítések, a közösségi programok és a játékosok eredményei mind kiemelhetők a közösségi médiában, lehetővé téve a klubok számára a pozitív kép fenntartását a nyilvánosság előtt. A narratívájuk irányítása révén a sportklubok hatékonyabban kezelhetik a kihívásokat, és megőrizhetik a szurkolói bázisuk elkötelezettségét és támogatását. Ehhez persze nem árt egy irányelv, egy útmutatás a közösségi médiatérben, amelyre a közelmúltban kiváló példát szolgáltatott az Ajax. A holland klub a mesterséges intelligenciát is bevetve létrehozta a saját közösségi magatartási kódexét, tisztázva minden elfogadható és nem tolerálható viselkedésformát a felületein, így mindenki számára egyértelművé tette, mi az, amit lehet és mi az, ami már nem elfogadható.

Összefoglalva, a közösségi média a sportklubok mindennapi működésének alapvető részévé vált. Hatása számos területen érezhető: a szurkolói elkötelezettségtől kezdve a marketingig,

a szponzorációig

és a válságkezelésig. A közösségi média használata révén a klubok mélyebb kapcsolatot teremthetnek a szurkolóikkal, bővíthetik márkájuk hatókörét, bevételt generálhatnak, és saját maguk „kezelhetik”, építhetik a hírnevüket. Ahogy a digitális tájkép tovább fejlődik, a közösségi média szerepe a sportiparban csak egyre jelentősebb lesz, így a 21. században a sportklubok sikerének és fenntarthatóságának kritikus eszköze lesz.

