Az AS Roma 36 éves német védője múlt pénteken a közösségi oldalán jelentette be a visszavonulását. Ennek ellenére a Bild arról számolt be, hogy a nyáron visszatérhet korábbi csapatához, a Borussia Dortmundhoz.

A visszavonulását nem rég bejelentő Mats Hummels tavaly távozott Dortmundból, de már a nyáron visszatérhet

Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN / DPA

Mégsem vonul vissza a németek klasszisa?

A tavalyi BL-döntős német klubnál a júniusi klubvilágbajnokság miatt merült fel Hummels szerződtetése, ugyanis Nico Schlotterbeck súlyos térsérülést szenvedett, míg a másik középső védő, Waldemar Anton nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Hummels állítólag rövidtávú, kéthónapos szerződést köthet a Dortmunddal, majd utána is a klub kötelékében maradna és a vezetőségben kapna munkát.

A hétvégi Bayern München elleni rangadó előtt a BVB vezetőedzője, Niko Kovac is beszélt a klublegenda lehetséges visszatéréséről.

„Mats egy kivételes futballista, aki rengeteg sikert ért el pályafutása során és fontos alakja a Dotmund történetének. Én magam is hallottam erről a pletykáról, de most csak a hétvégi Bayern elleni meccsre fókuszálok. Személy szerint mindig is jó volt a kapcsolatom Matsszal, még akkor is, ha olyan döntéseket kellett meghoznom, amik miatt nem mindig játszott” – mondta a pénteki sajtótájékoztatón Kovac, aki korábban a Bayernnél dolgozott együtt Hummelsszel.

A 36 éves német védő a Borussia Dortmunddal és a Bayern Münchennel összesen öt bajnoki címet és három kupagyőzelmet ünnepelhetett, előbbivel kétszer a Bajnokok Ligája döntőjében is játszott, de mindkétszer alulmaradt. Legnagyobb sikerét a németek világbajnoki címe jelentette a 2014-es, brazíliai tornán, a címeres mezt 78-szor öltötte magára és öt gólt szerzett a Nationalelf színeiben.