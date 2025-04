„Nagyon vonzó volt, hogy olyan csapathoz igazolhatok, amely minden évben a bajnokság megnyeréséért küzd. Az elmúlt időszakban több trófeát is szereztek, kétszer is megnyerték a bajnokságot, tavaly pedig a Ligák Kupájában lettek elsők, úgyhogy egy sikeres csapatról beszélünk. Remélem, hogy ez a jövőben is így lesz, a kitűzött cél egyértelműen az, hogy újabb trófeákat szerezzünk" - tette hozzá a magyar futballista, aki eddig kétszer edzett új csapatával.

„Azt látom, hogy jól kijönnek egymással a játékosok, nincsenek kiemelkedő sztárok a csapatban, inkább az egységen van a hangsúly, úgyhogy egyelőre csak pozitív benyomásaim vannak" - fogalmazott.

Gazdag Dániel egyelőre a családja nélkül költözött Columbusba, júniusban a felesége és gyermekei is követik majd az új állomáshelyére.

A Columbus magyar idő szerint szombaton éjjel a St. Louis City otthonában szerepel, a futballista szerint már ő is benne lesz a meccskeretben, de hogy játéklehetőséget is kap-e, azt nem tudja.

Gazdag Dániel az MLS-en belül váltott csapatot

Fotó: Twitter/ColumbusCrew

Gazdag a magyar válogatott kapcsán elmondta, az évkezdés nem úgy sikerült, ahogy azt tervezték, hiszen a Nemzetek Ligája-osztályozón oda-vissza kikaptak a törököktől, de a támadó szerint ebből is van mit tanulni.

„Szerettünk volna az A-ligában maradni, fontos lett volna, de nem úgy alakultak a törökök elleni mérkőzések, ahogy azt elterveztük. Viszont ezekből is tanulhatunk, és szeretnénk kijavítani ezeket az eredményeket – mondta, majd rátért az ősszel kezdődő világbajnoki selejtezősorozatra. - Nehéz lesz, mivel csak a csoport első helyezettje jut ki egyenes ágon a világbajnokságra, és ugye ott van Portugália, amelynek erre a legnagyobb esélye van. A többi csapattal jó esélyünk van felvenni a versenyt, és küzdeni a rájátszást érő második helyért, de természetesen a portugálok ellen sem feltartott kézzel lépünk majd pályára. Ők az esélyesek, de az elmúlt időszakban bebizonyítottuk, hogy jó csapatok ellen is tudunk szép eredményeket elérni. Izgatottan várjuk a selejtezősorozatot, hiszen mindenkinek az a célja, hogy egy ilyen hosszú idő után újra ott legyen Magyarország a világbajnokságon."