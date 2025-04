Ha Szoboszlai Dominikék hétvégén győznek a már szinte biztosan kieső Leicester vendégeként, míg Mikel Arteta csapata kikap az élvonaltól szintén már szinte biztosan búcsúzó Ipswich otthonában, akkor megvan a 2024-2025-ös szezon új bajnoka. Ebben az eseten a Liverpool előnye 16 pontosra hízna, ezt pedig öt kör alatt nem lehet már ledolgozni.

Szoboszlaiék természetesen már gondolnak a bajnoki címre

Fotó: NurPhoto/MI NEWS

Ha az Arsenal a következő két mérkőzését megnyeri az Ipswich és a Crystal Palace ellen, és közben a Liverpool is győz a Leicester és a Tottenham ellen, akkor szintén aranyat ünnepelhet az Anfield Road. A Liverpool akkor is bajnok, ha az utolsó hat meccsén minimum hat pontot szerez, azaz szélsőséges esetben az is belefér, hogy már nem nyer több meccset a bajnokságban a Liverpool, ugyanis hat döntetlen is elég lenne az aranyhoz.

Az Arsenal hátralévő mérkőzései:

Arsenal – Crystal Palace (O)

Ipswich Town – Arsenal (I)

Arsenal – Brighton & Hove Albion (O)

Wolverhampton Wanderers – Arsenal (I)

Arsenal – Aston Villa (O)

Chelsea – Arsenal (I)

A Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik a minap a bajnoki cím esélyeiről így nyilatkozott:

Nagyon jó a hangulat, de még nem nyertük meg. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem gondolunk a bajnoki címre, de most teljes mértékben a Leicester elleni idegenbeli meccsre koncentrálunk.

Diogo Jota a csapat mentális felkészültségét hangsúlyozta:

Most érkezünk el a szezon legfontosabb szakaszába, ahol a három pont megszerzése mindenekelőtt fontosabb, mint a szép játék. Most már mentálisan kell erősebben koncentrálnunk, hiszen minden mérkőzés egy újabb döntő a számunkra.

A Liverpool hátralévő mérkőzései:

Leicester City – Liverpool (I)

Liverpool – Tottenham Hotspur (O)

Aston Villa – Liverpool (I)

Liverpool – Sheffield United (O)

Crystal Palace – Liverpool (I)

Liverpool – Wolverhampton Wanderers (O)