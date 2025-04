A The Athletic nemrég egy névtelen forrásra hivatkozva azt írta, hogy az edzőként ötszörös BL-győztes Ancelotti már tudatta a játékosaival, hogy a szezon végén búcsút int és a brazil válogatott szövetségi kapitánya lesz.

Ancelotti együttese kiesett a BL-ből és elveszítette a spanyol Király-kupa döntőt is

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A Real Madridnak tehát új edzőt kell találnia a június 15-én kezdődő klubvilágbajnokságra. A madridi csapat kispadjára a Leverkusen edzője, Xabi Alonso volt eddig is a legesélyesebb, most viszont nagyon úgy tűnik, hogy megvalósul a Real-szurkolók álma, ugyanis Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró azt írta a közösségi oldalán, hogy a baszk szakember várhatóan igent mond a Real Madrid felkérésének.

Xabi Alonsónak 2026 nyaráig van szerződése a német Bayer Leverkusennel, azonban a kontraktusában van egy olyan kitétel, miszerint ha valamelyik korábbi klubja – Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid, Bayern München – hívja, akkor nem gördítenek akadályt a távozása elé.

A 43 éves edző elképesztő munkát végzett a gyógyszergyári csapattal. 2022 októberében nevezték ki a Leverkusen edzőjének, amikor a csapat a 17. kieső helyen állt a Bundesligában. Xabi Alonso ezt követően a hatodik helyre vezette fel a csapatot, az Európa-ligában pedig egészen az elődöntőig menetelt. A 2023/24-es szezonban aztán Xabi Alonso és a Leverkusen is történelmet írt. A gyógyszergyári csapat ugyanis veretlenül lett bajnok a Bundesligában, mellette megnyerte a Német Kupát is, míg az Európa-ligában is döntőbe jutott.

Xabi Alonso edzőként is győzelemre vezetheti a Real Madridot

Fotó: Manuel Blondeau/

Xabi Alonsót, mert a tavalyi csodaszezon után is top klubok – köztük a Liverpool is – akarták, a baszk szakember azonban maradt a Leverkusennél, amellyel az idei szezont minden bizonnyal Bundesliga ezüstéremmel zárja majd. Az egykori világ- és Európa-bajnok játékos 2009 és 2014 között 236 meccsen lépett pályára a Real Madridban, egy bajnoki címet, egy Bajnokok Ligája-trófeát és két Király-kupát nyert a madridi csapattal.

