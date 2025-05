Maradjunk a Chelsea mellett, de már nem Mourinhóval, hanem egy olasz edzővel, Antonio Contéval. Conte a 2016-2017-es első londoni szezonjában PL-győzelemre vezette a csapatát. Érdemes megjegyezni, hogy a 93 megszerzett pont úgy jött össze a klubnak, hogy 30! mérkőzést nyert meg a Chelsea a szezonban, három döntetlen és öt vereség mellett. Ez a 30 győzelem 2017-ben rekordot jelentett a Premier League-ben, és pontok tekintetében is a második legjobb mutató volt. Persze aztán jött Guardiola és a gőzhengerként működő Manchester City, és a legtöbb győzelem mutató 32-re módosult 2017-2018-ban (ekkor a bajnoki pontrekord is 100-ra változott), és amit a Liverpool is beállított 2019-2020-ban.

Mourinho (bal oldalon) rendkívül eredményes edző volt fénykorában

Fotó: Jürgen Fromme/firo Sportphoto/dpa Picture-Alliance via AFP

Még továbbra is a szigetországban maradunk, ugyanis egy másik olasz szakember, aki jelenleg épp Rómában csinál kisebbfajta csodát, Claudio Ranieri a Leicester City együttesével kilenc éve a mennybe ment a 2015-2016-os idényben. Lényegében a semmiből lett bajnok az együttes, a legnagyobbakat maga mögé utasítva, a klub első Premier League trófeáját megnyerve. Ha az olvasó most a fejét csóválja, hogy ez a csoda hangoztatás talán egy kicsit túlzás, hadd írjam le, hogy 2015 augusztusának elején, amikor elkezdődött ez a különleges szezon, akkor a fogadóirodák közül volt olyan, amelyik 1:5 000-hez adta a Leicester bajnoki címét. Tehát ha valaki akkor egy, azaz egyetlen egy fontot feltett volna erre, akkor a bajnokság végén 5 000 fonttal lett volna gazdagabb. Manuel Pellegrini is mindjárt a kinevezése első évében bajnok lett a Manchester City-vel, és mellette ugyanabban a szezonban a Ligakupát is behúzta a csapattal.

Az utolsó két edző esetében Spanyolországba kell, hogy látogassunk. Luis Enrique a 2014-2015-ös szezonban a Barcelonával lett első idényében bajnok, nem mellesleg Messiék akkor a Bajnokok Ligáját és a spanyol Király-kupát is behúzták. Arról már nem is beszélve, hogy még az UEFA Szuperkupát és a FIFA klubvilágbajnokságot is megnyerték, amivel Enrique elég magasra rakta a lécet elsőbálozó edzőként. Időben és térben sem volt messze tőle Zinedine Zidane, aki a 2016-2017-es, első teljes idényében (még 2016. januárjában, az előző szezon közepén nevezték ki, ekkor a bajnokságban másodikak lettek, de a BL-t megnyerték) elsőre megnyerte a Real Madriddal a La Ligát és ő is behúzta a Bajnokok Ligáját is az együttessel. Zidane, akárcsak Enrique az első teljes szezonja után megnyerte az UEFA Szuperkupát és a FIFA klubvilágbajnokságot is.

Visszatérve Slotra természetesen adja magát a kérdés, hogy a holland edző tudja-e folytatni a sikerszériát a Liverpoollal és a következő szezonban a nemzetközi porondon is mutat-e valamit.