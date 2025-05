A Blinkfire Analytics által közzétett adatok szerint a Liverpool Tottenham Hotspur elleni győzelmét (5-1 lett), amellyel a klub a bajnoki címet szerezte meg, több mint 71 millióan látták a közösségi médiában vasárnap és hétfőn - ezzel a Premier League klubok által valaha elért legnagyobb érdeklődéssel kísért bajnoki győzelem lett. Ezen a mérkőzésen nem mellesleg két gólpasszt is jegyzett Szoboszlai Dominik is, aki csapata egyik legjobbja volt a londoniak ellen. Ezen a meccsnapon volt az LFC eddigi legnagyobb közösségi média megjelenése is, 58 milliós engagement számot és több mint 1,1 milliárd közösségi megjelenést értek el a klub csatornáin.

A Liverpool története 20. bajnoki címét szerezte meg.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool szárnyal a közösségi médiában is

Az LFC közösségi csatornáin több mint 429 millió videómegtekintés történt (az X kivételével), és a klub közel félmillió új közösségi követőre is szert tett ebben az időszakban. A Blinkfire Analytics összes adata az összes főbb közösségi médiaplatformról, köztük a Facebookról, az Instagramról, a Threadsről, az X-ről, a TikTokról és a YouTube-ról származnak. Az LFC ebben a szezonban már most is a Premier League legtöbbet foglalkoztatott klubjaként áll az élen a közösségi média terében, márciusban elérte az egymilliárdos elkötelezettséget (engagement-et).