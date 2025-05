A hírt Alexander-Arnoldról elsőként David Lynch, a Liverpoolhoz közel álló újságíró szellőztette meg.

Trent Alexander-Arnold jó barátja, Szoboszlai Dominik nem örül a védő távozásának

Alexander-Arnold jelenlegi szerződése 2025. június 30-án jár le a Liverpoolnál, miközben a Real Madrid 12 nappal korábban, június 18-án már pályára lép az új, megemelt létszámú, 32 csapatos klubvilágbajnokságon az Egyesült Államokban.

A FIFA erre való tekintettel június 1-jén egy speciális átigazolási ablakot nyit a tornán résztvevő klubok számára – ennek köszönhetően a Real akár már júniusban megszerezhetné a játékost.

Kompenzációt kaphat Alexander-Arnoldért a Liverpool

A Marca és az AS értesülései szerint körülbelül egymillió eurós kompenzációt fizetne a Real a Liverpoolnak, ha a hátvéd már június elején csatlakozna hozzájuk.

A PoolBarátok Facebook-oldalon felvetették azt az opciót is, hogy ha Trent maga is szeretne Madridba igazolni, közös megegyezéssel akár fel is bonthatná szerződését. Ezzel a Liverpool nagyjából 1,5 millió eurónyi bért spórolna meg – vagyis anyagilag sem járna rosszul az üzlettel.

A szurkolói oldal ironikusan hozzátette: „Legalább a hátralévő három meccsen nem kéne azon vitatkozni, ki legyen a jobb bekk”. Ugyanakkor a szerkesztők is elismerik: ilyen lépésre aligha kerül sor, hiszen egy klubikonnak számító, saját nevelésű játékos húsz év után távozik, és vélhetően méltó búcsút kap majd az idény végén.

A Real Madrid egyelőre nem kommentálta a híreket, de a konkrét ajánlat hamarosan megérkezhet Madridból.