Carlo Ancelottinak a sztárokkal teletűzdelt brazil válogatottból kell csapatot kovácsolnia

Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

A brazil futball régóta küzd azzal, hogy a látványos játékstílust ötvözze a sikerességgel a nemzeti csapatnál. Ancelotti kinevezése pedig azért is tűnik jó döntésnek, mert az olasz edző karrierje során már többször is bizonyította, hogy ez a kettő működhet egyszerre is. A 2000-es évek elején az AC Milant irányította, amelyben ekkor olyan sztárok játszottak, mint Paolo Maldini, Andrea Pirlo, vagy Kaká. A milánói piros-feketék elegáns focit játszottak, ahol a stabil védekezés lélegzetelállító támadójátékkal párosult. Ancelotti nagyjából ugyanezt próbálta meghonosítani a második madridi időszakában is. A taktikai zsenialitása és higgadtsága lehet a kulcs ahhoz, hogy a brazil válogatott visszaszerezze a dobogó legfelső fokát a nemzetközi futballban, miután az elmúlt években gyakran elbukott az elvárásokkal és a rá nehezedő nyomással szemben.

Szintén Ancelotti malmára hajthatja a vizet, hogy több játékost is jól ismer a brazil válogatottból, többek között Vinícius Juniort és Rodrygót, akik irányítása alatt a Real Madrid kulcsembereivé váltak, de a csodagyereknek tartott Endrick előtt is szép jövő állhat. Különösen Vinícius helyzete lesz érdekes, mivel sok kritikát kapott eddig amiatt, hogy a válogatottban csak árnyéka önmagának (39 meccs 6 gól), miközben klubcsapatában hétről hétre kimagasló teljesítményt nyújt. Viszont Ancelotti pontosan tudja, milyen taktikai rendszerben tudja a játékos kihozni magából a legtöbbet. Emellett Ancelotti terveiben a két legrutinosabb játékos, Neymar és Casemiro is fontos szerepet kaphat, akikből jó eséllyel még egy utolsó világbajnoki szereplést kicsalhat. Utóbbi visszatérése egyébként igencsak nagy szükség lenne, mivel a középpálya a brazil válogatott legnagyobb gyenge pontja jelenleg.

Ha Ancelotti stabilitást tud hozni a brazil csapatba, miközben a kreatív támadók, mit Vinícius Jr., Raphinha, vagy Rodrygo kellő szabadságot kap a pályán, akkor hosszú idő után reális esélye lesz Brazíliának arra, hogy régi dicsőségét visszaszerezze. Azt pedig alighanem mondani sem kell, hogy egy esetleges vb-győzelemmel nem csak visszajuttatná a csúcsra az ötszörös világbajnokot, de új kontextusba is helyezné, hogy mit is jelent a brazil futball a modern labdarúgásban.