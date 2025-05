A nyári edzőkeringő egyik legérdekesebb fejleménye lehet, hogy Carlo Ancelotti távozásával nemcsak a Real Madridnál kezdődhet új korszak, hanem az RB Leipzignél is. A spanyol sztárcsapatot elhagyó olasz mester fia, Davide Ancelotti ugyanis a német klubnál köthet ki Lőw Zsolt utódjaként – írja a Metropol.

A két Ancelotti sikert sikerre halmozott az utóbbi években

Fotó: NurPhoto/ALBERTO GARDIN

A lipcseiekkel több edzőt is összeboronáltak: Cesc Fabregas, Thierry Henry és Oliver Glasner neve is felmerült, de egyre komolyabban számolnak a 35 éves Davide Ancelottival is, aki 2016 óta dolgozik édesapja mellett különböző kluboknál, köztük a Bayern Münchennél és a Real Madridnál.

Davide Ancelotti végre vezetőedző lenne

A madridi Marca úgy tudja, Carlo Ancelotti már januárban elfogadta a Brazil Labdarúgó-szövetség ajánlatát, így nem meglepő, hogy fia is új kihívás után néz. A spanyol újság szerint Davide régóta vágyik arra, hogy önálló vezetőedző legyen, és a Bundesliga tökéletes terep lehet a számára. (Igaz, időközben arról is szóltak a hírek, hogy Carlo Ancelotti mégsem lesz brazil kapitány.)

Julian Nagelsmann, a német válogatott és a Lipcse korábbi trénere a Kickernek beszélt az ifjabb Ancelottiról:

Davide fiatal, de sokat látott és tanult. Az, hogy éveken át a világ egyik legjobb edzője mellett dolgozott, nagy előny. A német közeg ismerős neki, szerintem nem lenne meglepetés, ha a Lipcse őt választaná.

A Leipzig már korábban jelezte, hogy Lőw Zsolt csak szezon végéig irányítja a csapatot, és jelenleg is keresik a végleges megoldást. Persze, ha a csapatnak sikerül a BL-indulást érő legjobb négy között végezni, az sem elképzelhetetlen, hogy marad a kispadon a magyar szakember.

