Minden emberi számítás szerint biztosra vehető, hogy Gian Piero Gasperini távozik az Atalanta kispadjáról. Ahogy már az sem kérdés, hogy a 67 éves szakember a következő idénytől kezdve Claudio Ranieri megüresedő helyét foglalja el az AS Roma kispadján.

Gian Piero Gasperini kilenc, sikerekben gazdag idényt töltött az Atalanta kispadján

Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

Megfogadta az Atalanta-drukkerek tanácsát

Gian Piero Gasperini 2016-ban ült le az addig jobbára csak szenvedő – 2010-ben még a Serie A-ból is kieső – bergamói csapat kispadjára. Irányítása alatt a csapat a leggyengébb idényében, 2021-22-ben is a 8. helyen zárt, és összesen négyszer végzett a dobogón, mindannyiszor a harmadik helyen, legutóbb éppen a mostani idény végén. Ötször indulhatott a csapat a Bajnokok Ligájában, háromszor az Európa-ligában, amit 2024 tavaszán a BL-ből kiesve meg is nyert.

Nem csoda, hogy ragaszkodtak hozzá a bergamói drukkerek, akik az utolsó fordulóban – tudván, hogy Rómában őt nézték ki Ranieri utódjának – egy hatalmas kiírással várták a stadionban az ősz mestert.

A kiírás első sorának magyar fordítása így szól: Gasperini takarodj! A második aztán helyre teszi a dolgokat: Aláírni a szerződéshosszabbítást.

A Mister azonban alighanem csak az első sort olvasta, mert a Parma elleni vasárnapi 3-2-es vereség másnapján közölte az Atalanta vezetőségével, hogy nem újítja meg a szerződését és szeretne távozni Bergamóból.

