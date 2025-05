A Barcelona nyitott buszon vonult ki a szurkolók elé ünnepelni.

Fotó: LORENA SOPENA / NurPhoto

Teljesen megőrültek a Napoli ultrái

A Serie A-t története során negyedszer is megnyerte a Napoli, ennek örömére pedig már aznap, pénteken este tűzijátékba, pirotechnikai bemutató show-ba fordult a város, amely egész éjjel mulatott. Mit egész éjjel, Nápolyban tartózkodó magyar honfitársainktól tudjuk, hogy még három nappal később, hétfőn is tartott az ünnep az olasz városban, ahol Diego Maradona öröksége még mindig szinte minden utcasarkon megtalálható.

Antonio Conte és csapata is végig bulizta a hétvégét, kedden pedig a Vatikánban tett látogatást XIV. Leó pápánál. A pápa gratulált a nápolyi együttes sikeréhez, mellette pedig viccet csinált abból, hogy a sajtó azt állította róla, hogy az AS Roma szurkolója. XIV. Leó pápa májusi megválasztása után az észak-amerikai egyházvezetőről az a hír terjedt el, hogy a Chicago Cubs baseballcsapata mellett az AS Romának is szurkol. Miután a szentatya fogadta a Napoli bajnokcsapatát, ezzel kapcsolatban sütött el egy viccet.

Lehet, hogy nem akartatok tapsolni, mert a sajtó azt írta, hogy Róma-szurkoló vagyok. Üdvözöllek benneteket! Ezt a sajtó írja. Nem minden igaz, ami a sajtóban megjelenik”

– kezdte a pápa, aki gratulált a Napoli bajnoki címéhez, mellette pedig hangsúlyozta, hogy ez hatalmas ünnep Nápoly városának.

OMG Napoli fans turned Naples into hell after Lukaku goal🔥

Scudetto 🏆 pic.twitter.com/3wZlOcr8O8 — ApocaliptoX (@Pazzrik) May 23, 2025

A bajnokcsapatok ünneplése a francia fővárosban kezdődött

A top öt bajnokságban a PSG volt az első győztes a nagyok között, ugyanis már a francia labdarúgó-bajnokság 28. fordulójában a párizsi csapat hat meccsel a vége előtt matematikailag is bebiztosította fennállása 13. bajnoki címét április elején. Tette mindezt úgy a klub, hogy veretlen volt a Ligue 1-ben, és az európai topcsapatok közül egyedüliként a párizsiak mondhatták el ezt magukról a 2024/2025-ös szezonban a tavaszi hajrára fordulva.

Az is igaz, hogy a végére kieresztett a PSG, kétszer is kikapott a már megnyert bajnokságban, plusz minden erőforrást a Bajnokok Ligája sorozatra fókuszáltak, ahol szépen menetelve jutottak el a május végi döntőig, amelyben majd az olasz Inter lesz az ellenfelük. Az igazi ünneplés akkor lesz majd Párizsban, ha a BL-t is behúzzák a franciák. Ettől függetlenül azért a bajnoki címet a Parc des Princes Stadionban óriási fény- és tűzijáték show mellett ünnepelték meg a saját szurkolóik előtt.