Múlt szerdán úgy játszott 3-3-at a két csapat a BL-elődöntő odavágóján, hogy a katalánoknak 0-2-ről kellett felállniuk, majd 2-3-ról is egyenlítettek. A barcelonai találkozó után Hansi Flick, a hazaiak vezetőedzője és Simone Inzaghi, az Internazionale mestere is Lamine Yamalt méltatta, de Raphinha is hozta a formáját, míg a túloldalon Marcus Thuram és Denzel Dumfries alkotott maradandót. Lássuk, hogy újabb BL-klasszikus vár-e ránk, és melyik csapa lesz az első, amelyik bejut a Bajnokok Ligája döntőjébe.

Lamine Yamal szinte tarthatatlan volt a Bajnokok Ligája elődöntőjének első meccsén

Fotó: ADRIA PUIG / ANADOLU

