Kaká ellen tehetetlen volt a Manchester United védelme

Fotó: ANDREW YATES / AFP

Kiejtette a Juventus a címvédő Real Madridot

A 2003-as elődöntőben a Real Madrid otthonában volt az első meccs, a sorozat címvédője Ronaldo góljával szerzett vezetést, majd David Trezeguet kiegyenlített, ám Roberto Carlos találatának köszönhetően a spanyolok egygólos előnyből várhatták a torinói visszavágót. Trezeguet és Alessandro Del Piero révén a Juventus a második meccsen már a szünet előtt fordított, a Realnak gólra volt szüksége.

Ehhez a 67. percben közel is állt, de Luis Figo tizenegyesét Gianluigi Buffon kivédte, majd jött az év végén Aranylabdával díjazott Pavel Nedved, aki egy remek lövéssel eldöntötte a továbbjutást.

A végén Zinedine Zidane még szépített, ám ez sok mindenre nem volt elég, a Juve 4-3-as összesítéssel jutott be az olasz házidöntőbe, amit végül a Milan nyert meg 11-esekkel.

A végén Del Pieróék örülhettek, Figóék elbuktak

Fotó: VINCENZO PINTO / AFP

Őrületes párharcot vívott a Juventus ellen a triplázó Manchester United

Végezetül következzen az 1999-ben triplázó Manchester United, amely drámai csatában jutott be a döntőbe. A legtöbben minden bizonnyal a Bayern elleni, utolsó pillanatokban megnyert fináléra emlékeznek, de a Juventus elleni elődöntő is rengeteg izgalmat tartogatott. Az Old Traffordon rendezett első mérkőzésen Antonio Conte korán vezetéshez juttatta a torinói sztárcsapatot, de Ryan Giggs az utolsó percben kiegyenlített. A torinói visszavágón Filippo Inzaghi pillanatok alatt szerzett két gólt, ezek után úgy tűnt, minden eldőlt. Roy Keane azonban egy remek fejessel hozta vissza az angolok reményét, Dwight Yorke pedig a szünet előtt egyenlített.

Inzaghi később még egy gólt szerzett, de ezt les miatt jogosan érvénytelenítették, majd Andy Cole a döntőbe lőtte Sir Alex Ferguson csapatát,

amely 4-3-as összesítéssel lépett tovább.

A Manchester United a szezon végén triplázott, a Premier League és az FA-kupa mellett a Bajnokok Ligáját is megnyerte

Fotó: ERIC CABANIS / AFP