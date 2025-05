A baj mindig csőstül jön. Ezt most már Brandon Domingues, a DVSC francia focistája is megtanulta. A közelmúltban egymás után kétszer is feltörték a luxusautóját, most pedig a legrosszabbkor jött egy sérülés, ez már tényleg csak a balsors lehet.

Nem élete legszerencsésebb időszakát futja Brandon Domingues. A Debrecen francia focitájának a közelmúltban egy héten belül kétszer is feltörték luxus sportautóját, ezúttal pedig a Paks elleni vasárnapi bajnoki mérkőzésen csapott le a balsors, a focista ugyanis kellemetlen sérülést szenvedett. A Paks elleni bajnokin ismét lecsapott a balsors Brandon Dominguesre (fehérben)

Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség Ez már tényleg a balsors Nekünk magyaroknak nem kell bemutatni, de Domingues még csak most ismerkedik vele, hogy mi az a balsors. A Loki idénybeli legjobbja, az NB I góllövőlistáján 12 találattal holtversenyben a harmadik helyen álló francia támadó a Magyar Kupa-győztes Paks elleni szombati bajnoki mérkőzésen egy ártatlan szituációban a combjához kapott és a földre rogyott. Az első vizsgálatok combizomszakadást valószínűsítenek, és, ha az alapos kivizsgálás is megerősíti a diagnózist, akkor a balszerencsés Brandon Domingues egészen biztosan kihagyja a május 24-i Fehérvár–DVSC mérkőzést, írja a Haon.hu. Márpedig az a meccs mindkét csapat számára élet-halál mérkőzés lesz, ugyanis a vesztes egészen biztosan kiesik az NB I-ből. A döntetlen jelen állás szerint a debreceniek bennmaradását jelentené.

