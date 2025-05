Lamine Yamal 2031-ig szóló új, hosszú távú szerződést írt alá a Barcelonával - jelentette be kedden este a spanyol bajnok. Yamal előző szerződése 2026-ban járt volna le, és a katalán klub prioritásként kezelte a hosszabb távra való lekötését. Az ESPN-nek nyilatkozó források szerint az új szerződés jelentős fizetésemelést tartalmaz, ami megfelel a Hansi Flick edző csapatában betöltött státuszának, bár az, hogy mennyit keres, a megállapodásban szereplő ösztönzők és bónuszok sorától is függ. Yamal 2023-ban, 15 évesen debütált az első csapatban, és gyorsan a világ egyik legjobb játékosává nőtte ki magát, tavaly nyáron pedig segített Spanyolországnak megnyerni az Európa-bajnokságot, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a Barcelona ebben a szezonban három trófeát is begyűjtött. Ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve 55 mérkőzésen 18 gólt szerzett és 25 asszisztot jegyzett, miközben kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Barca legnagyobb meccsein, többek között az Inter elleni Bajnokok Ligája-elődöntőben és a Real Madrid elleni rangadón.

Lamine Yamal a Barcelona kulcsjátékosa lett.

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A Barcelona sztárja marad a csapatnál

Amikor 2023-ban aláírta előző szerződését, csak legfeljebb három évre kötelezhette el magát a klubhoz, mivel akkor még nem töltötte be a 18. életévét. Mivel azonban júliusban betölti a 18. életévét, most már hosszabb szerződést is aláírhat, amiről a Barca az elmúlt hónapokban már tárgyalt az ügynökével, Jorge Mendessel. Mendes a hét elején találkozott Laportával, hogy az utolsó részleteket is tisztázzák, az ESPN pedig elárulta, hogy a találkozó a hosszabbítás tényleges lezárását szolgálta.

Az ESPN-nek nyilatkozó források szerint a játékos azt akarta, hogy a kérdés minél hamarabb megoldódjon, hogy a júniusi, spanyolországi UEFA Nemzetek Ligája négyes döntőben való részvétele után a nyáron élvezhesse a szabadságát.