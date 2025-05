Még csak fél perc telt el a mérkőzésből, amikor Marcus Thuram megszerezte minden idők leggyorsabb gólját BL-elődöntőben, aztán a 21. percben a második kaput eltaláló lövésükből is gólt szereztek a milánóiak, és ez is rendkívül látványos volt: egy szöglet után Francesco Acerbi lefejelt labdáját Dumfries ollózta a kapuba. A második bekapott gól után a Barcelona hamar szépíteni tudott: Lamine Yamal egy nagyszerű szóló után úgy talált a hálóba, hogy a labda a kapufáról pattant be. Ezzel ő lett a legfiatalabb futballista, aki gólt szerzett BL-elődöntőben. A 38. percben Raphinha lefejelt labdáját a kapu elé berobbanó Ferran Torres bombázta be, ezzel egyenlítettek a katalánok.

A Barcelona és az Inter a szezon legjobb meccsét játszotta a BL-ben

Fotó: Lluis Gene/AFP

A Barcelona és az Inter meccse BL-klasszikus lesz

A második félidő némileg "csendesebben" kezdődött, bár mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, majd ismét felpörögtek az események. A 63. percben a török Hakan Calhanoglu szöglete után Dumfries fejelt a kapuba, majd rögtön ezután a túloldalon - szintén egy sarokrúgást követően - Raphinha bombázott a hálóba távolról úgy, hogy a labda a keresztlécről Sommer hátára pattant, majd onnan került a gólvonalon túlra. A 75. percben az olaszok újabb gólját les miatt nem adták meg, majd a hajrában Yamal ismét a kapufát találta el, Raphinha bombáját pedig Sommer ütötte ki a léc alól a 91. percben, így maradt a 3-3-as döntetlen.