Szerdán este az FC Barcelona minden idők egyik legjobb Bajnokok Ligája elődöntőjét játszotta az olasz bajnok Internazionale csapata ellen. A találkozó előtt sokan a Barcelona sikerére fogadtak volna, azonban az Inter az első félidő elején két káprázatosan szép góllal el tudott lépni. A katalán csapat viszont nem adta fel, a 17 éves Lamine Yamal és a brazil Raphinha vezérletével még az első játékrészben egyenlíteni tudott. A fordulás után az Inter az élete meccsét játszó Denzel Dumfries révén ismét előnybe került, de a Barca másodszor is egalizálni tudott Raphinha bombája révén, és a végén meg is nyerhette volna a meccset. De miután ez nem történt meg, a jövő heti visszavágón is garantált lesz a csúcsfutball és lehetetlen megtippelni, melyik csapat lehet majd ott a május 31-én sorra kerülő müncheni fináléban. Jöjjenek a főszereplők reakciói.

A Barcelona egy Real Madrid ellen megnyert Király-kupa-döntő után, míg az Inter egy hárommeccses vereségsorozat után érkezett a találkozóba, ami előzetesen a katalán csapat sikerét vetítette előre. Ennek ellenére az Inter már a 30. másodpercben megszerezte a vezetést a francia Marcus Thuram góljával, ami minden idők leggyorsabb BL-elődöntős találata lett. Ezt követően a 21. percben jött Denzel Dumfries ollózós gólja, amivel az olasz csapat valósággal sokkolta a barcelonai olimpiai stadion közönségét. A Barcelona szenzációs meccset játszott az Interrel

Fotó: Lluis Gene/AFP A Barcelona brazilja megdöntötte Messi rekordját A második bekapott gól után a Barcelona és Lamine Yamal is sebességet váltott. A 17 éves szélső egy gyönyörű góllal szépített, ezzel ő lett a Bajnokok Ligája történetének legfiatalabb játékosa, aki gólt szerzett egy elődöntőben. A 38. percben aztán Raphinha adott tanári gólpasszt Ferrán Torresnek, a brazil támadó ezzel az asszisztal pedig megdöntötte Lionel Messi Bajnokok Ligája-csúcsát a gólokban való közreműködéseket illetően. A fordulást követően az Inter ismét előnybe került Dumfries fejese után, azonban a Barcelona másodszor is egyenlíteni tudott, amikor 65. percben Raphinha bombája után a labda a keresztlécről Yann Sommer hátára, onnan pedig egyenesen a kapuba pattant. Ezt követően az Inter még szerzett egy lesgólt Henrih Mhitarján révén, Lamine Yamal pedig a 87. percben egy rendkívül pimasz megoldással a felső lécre löbbölt egy labdát, így végül maradt a 3-3-as döntetlen. Raphinhának (balra) elképesztő szezonja van, mégsem volt boldog a lefújás után

Fotó: Lluis Gene/AFP Érdekesség, hogy a találkozón hat gól született, a várható gólok tekintetében azonban a Barcelona csak 1.39-cel, míg az Inter 0.91-gyel végzett. A Barcelona a játék képe alapján közelebb állt a győzelemhez, hiszen a 72%-os labdabirtoklás mellett a katalán csapat játékosa 19-szer lőttek kapura, míg a milánói együttes csak hétszer próbálkozott. Ennek ellenére mindkét fél úgy érzi, hogy megnyerhette volna a meccset. Inter edzője el van ájulva Lamine Yamaltól „Őrült meccs volt. Nagyszerű lehetett nézni, de játszani nagyon nehéz volt. Az első félidőben sokáig vezettünk, de meg sem fordult a fejünkben, hogy megnyertük a meccset, mert a Barcelona nagy nyomást gyakorolt ránk, mert elképesztően jól bánnak a labdával. Nem könnyű a Barcelona ellen játszani. Nagyon jó csapat, fiatalok és tehetségesek. Remekül birtokolják a labdát, és tudják, hogyan kell játszani a futballt” – mondta a mérkőzés után Henrih Mhitarján, az Inter örmény középpályása, akinek a gólját les miatt érvénytelenítették a 75. percben. Fantasztikus meccset láthattunk, mind tudjuk, hogy az elődöntők nehezek. Akár nyerhettünk is volna. Nagyon tetszett, hogy milyen hatással voltak ránk a cseréink. Kedden még kétségeim voltak Marcus Thuram bevethetőségét illetően, de úgy gondolom, hogy ő és a csapat rendkívüli volt. Több mint húsz percig csak egy csatárral játszottunk, mert Thuram fáradt volt. De a munkánk, amellyel Lamine Yamalt próbáltuk duplázni, kiváló volt” – mondta a mérkőzés után Simone Inzaghi, az Inter edzője, aki pályafutása 50. Bajnokok Ligája-mérkőzésén ülhetett a kispadon.

Simone Inzaghi és Hansi Flcik a mérkőzés előtt

Fotó: Josep Lago/AFP A félidőben kicsit változtattunk, mert még inkább figyelnünk kellett Lamine Yamalra - a srác nagyon nagy hatással volt rám az este. A srácaim nem pihentek sokat a Roma elleni meccs után, de mindent beleadtak és lenyűgöztek. Voltak kiváló pillanataink, de olyanok is, amikor szenvedtünk. Egy nagyszerű csapattal néztünk szembe, de most már ők is tudják, hogy jövő héten egy nagyszerű Interrel néznek szemben, ráadásul Milánóban” – tette hozzá az Inter edzője, aki végezetül kiemelte, hogy a Barcelonában futballozó Lamine Yamal olyan tehetség, amilyen 50 évente csak egyszer születik. „Nem kezdtünk jól, de azonnal visszajöttünk a meccsbe. 2-0-s hátránynál tudtam, hogy az Inter hatalmas tapasztalata megmutatkozik. Nagyon jól a rögzített helyzetekben, de Lamine megmutatta nekünk az utat előre. A gólja, és hogy 2-1-re módosította az állást, nagyon fontos volt. Nagyon jól játszottunk egy BL-elődöntőben. Tudtuk, hogy az Inter Európa egyik legjobb csapata a pontrúgások tekintetében, ráadásul magasabbak is nálunk. Jövő héten ebben jobban kell teljesítenünk. Most hasonló a helyzetünk, mint az Atlético Madrid elleni Király-kupa elődöntőben. Akkor is odamentünk hozzájuk és nyertünk” – mondta a találkozó után Hansi Flick, a Barcelona edzője, aki arra utalt, hogy csapat az Atlético ellen 4-4-es végeredményt hozó első meccs után tudta kiharcolni a továbbjutást a visszavágón.

Hansi Flick a sérült Jules Koundét vigasztalta a lecserélése után

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP / NurPhoto A katalán csapat német edzője a meccs után Lamine Yamalt méltatta, akinek ez volt a 100. mérkőzése a Barcelona együttesében. A meccs után nem mondtam semmit a srácoknak. Néha jobb, ha alszunk egyet a dolgokra, aztán után beszélgetünk. Kétgólos hátrányból jöttünk vissza, amiben nagy segítségünkre volt Lamine, aki nagyon jó, hogy van nekünk. Sok helyzetet teremtett, és ő szerezte az első gólunkat. Fantasztikus játékos, ezt mindenki tudja. A nagy meccseken látszódik meg igazán az ilyen játékosok minősége. Nagyon jó, hogy itt van” – tette hozzá a német szakember, aki hangsúlyozta, hogy a jövő heti visszavágó teljes más lesz, mert az Internek többet kell majd támadnia hazai pályán. Hosszabbítás: Végezetül lássuk a szerdai elődöntő legérdekesebb statisztikáit: Simone Inzaghinak, az Internazionale vezetőedzőjének a Barcelona elleni volt az 50. Bajnokok Ligája-mérkőzése, ezzel ő lett a hetedik olasz edző, aki elérte ezt a mérföldkövet.

Lamine Yamal 17 évesen és 291 naposan mindössze a második 18 éven aluli játékos, aki kezdőként lépett pályára egy Bajnokok Ligája elődöntőben. Korábban ez csak a német Julian Draxlernak sikerült (17 évesen és 226 naposan), aki 2011 májusában a Schalke 04 színeiben kezdett az Old Traffordon a Manchester United elleni találkozón.

Yamal ráadásul az Inter ellen játszotta 100. mérkőzését a Barcelona csapatában. Lamine Yamal a 100. meccsét játszott a Barcelonában

Fotó: Adria Puig / ANADOLU / Anadolu via AFP A francia válogatott Marcus Thuram a 30. másodpercben lőtt gólt a Barcelonának, ez volt minden idők leggyorsabb BL-elődöntős gólja.

17 évesen és 291 naposan Lamine Yamal lett minden idők legfiatalabb játékosa, aki gólt lőtt egy BL-elődöntőben. Az Európa-bajnok spanyol játékos Kylian Mbappét előzte meg, aki 18 évesen és 140 naposan állította fel ezt a rekordot.

A Barcelona második góljában főszerepet játszó Raphinha megdöntötte Lionel Messi rekordját, ami a gólokban való közreműködéseket illeti. A brazil támadó az idei BL-szezonban 12 gólt lőtt és nyolc gólpasszt adott, ezzel pedig már 20 gólban vállalt szerepet. Lionel Messi a legeredményesebb barcelonai szezonjában (2011/12) 14 góllal és öt gólpasszal zárt.

Wesley Sneijder óta Denzel Dumfries az első holland játékos, aki gólt lőtt és gólpasszt adott egy Bajnokok Ligája-elődöntőben. Érdekesség, hogy Sneijder ezt szintén a Barcelona ellen tette meg 2010-ben, amikor a milánói csapat triplázni tudott a szezon végén.

A Barcelona és az Inter a szezon legjobb meccsét játszotta a BL-ben

Fotó: Lluis Gene/AFP Nem mellesleg Dumfries lett az Inter történetének első játékosa, aki duplázni tudott egy BL-elődöntőben.

A 2000 májusában rendezett Valencia-Barcelona mérkőzés óta ez volt az első BL-elődöntő, melynek az első félidejében négy gól esett.

