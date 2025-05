Az egy héttel ezelőtt őrült meccs után minden futballrajongó epekedve várta a keddi találkozót, arra viszont senki nem számította, hogy felül lehet múlni a két csapat barcelonai összecsapását, melyen hat gól született. Márpedig pontosan ez történt, még ha a forgatókönyv kísértetiesen hasonló is volt. Ezúttal is az Inter került kétgólos előnybe, a Barcelona pedig egyenlíteni tudott. A milánói összecsapás annyiban különbözött, hogy a harmadik gólt ezúttal a katalán csapat lőtte meg elsőként, és az Inter tudott végül a 93. percben egyenlíteni a 37 éves Francesco Acerbi csatárokat megszégyenítő lövésével. A hosszabbítás lassabb iramban indult, érezhető volt, hogy egyik csapat sem akar kockáztatni. Csendesen folydogált is a ráadás, majd a 99. percben jött egy újabb dráma, amikor Davide Frattesi villanása után az Inter ismét előnybe került, a folytatásban pedig hősiesen védekezve állta a Barcelona rohamait, így Simone Inzaghi csapata minden idők legjobb BL-elődöntő párharca után kiharcolta a továbbjutást és ott lesz a május 31-én sorra kerülő müncheni fináléban.

A Barcelona a legtöbb gólt rúgta a sorozatban, mégsem tudott döntőbe jutni

Fotó: AFP/Marco Bertorello

A Barcelona edzője a bírót szidta a kiesés után

A találkozó után Hansi Flick, a Barcelona edzője elmondta, hogy mérhetetlenül büszke a játékosaira, azonban odaszúrt a mérkőzés játékvezetőjének, a lengyel Szymon Marciniak is.

Csalódott vagyok az eredmény miatt, de nem a csapat teljesítménye miatt. Ez van. Kiestünk, de újra megpróbáljuk, mert boldoggá akarjuk tenni a szurkolóinkat. A Bajnokok Ligája megnyerése volt a célunk, és az lesz újra”

– idézi a Mundo Deportivo a Barcelona edzőjét, aki hangsúlyozta, hogy rendkívül büszke a játékosaira, a vereség viszont a futball része, amiből mindannyiuknak tanulni kell.

Hansi Flick a játékosaival elégedett volt, a játékvezetéssel viszont nem igazán

Fotó: AFP/Piero Cruciatti

Úgy gondolom, az eredmény igazságtalan néhány bírói döntés miatt, ezt ki kell mondanom. Nem akarok túl sokat beszélni a bíróról, de minden olyan szituáció, ami 50-50-es volt, az végül az ő javukra dőlt el, ez pedig elszomorít. De többet nem szeretek többet beszélni a bíróról, elmondtam neki, hogy mit gondolok, de ezt most nem fogom itt megismételni, ez nem fair a csapatommal szemben sem, akik óriási munkát végeztek”

– folytatta Hansi Flick, aki természetesen gratulált az Inter továbbjutásához is.