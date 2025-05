Kísértetiesen hasonló eset borzolja a kedélyeket a spanyol bajnokságban, mint nem is olyan régen az NB I-ben. A hazai bajnokságban a mostanra már kiesett Kecskemét nyújtott be óvást a Debrecen ellen, míg Spanyolországban az Osasuna próbál három pontot ”elrabolni” a Barcelona csapatától, ami a bajnoki címükbe is kerülhet.

Még március végén a Barcelona hazai pályán 3-0-ra legyőzte az Osasuna csapatát a spanyol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójából pótolt mérkőzésén. A találkozó azonban óriási vihart kavart, ugyanis a pamplónai klub meglátása szerint Inigo Martínez jogosulatlanul szerepelt a Barcelona csapatában, ezért megóvták a találkozót. A Barcelona 34 éves belső védőjét behívták a spanyol válogatottba a hollandok elleni Nemzetek Ligája negyeddöntőre, azonban Inigo Martínez egy kisebb térdsérülés miatt nem utazott el a csapat edzőtáborába. A csavar pedig itt jön, ugyanis a szabályok kimondják, hogy ha egy játékost a sérülés miatt „visszahív” a klubja a válogatottól, akkor a nemzetközi szünetet követő első öt napban nem léphet pályára a játékos a klubjában. Márpedig a spanyol válogatott meccse és az Osasuna elleni találkozó között csak négy nap telt el, erre hivatkozva pedig a pamplónai csapat megóvta a meccset. A Barcelona ha nyer az utolsó fordulóban, akkor lényegtelen, hogy ki kapja az Osasuna elleni három pontot

Fotó: GONGORA / NurPhoto A Barcelona is reménykedhet A Spanyol Labdarúgó-szövetség versenybizottsága, majd a Fellebbviteli Bizottság is elutasította az Osasuna óvását, de készek a Sportdöntőbírósághoz fog fordulni. Ha az Osasunának adnak igazat, a Barcelona elveszítheti a három pontot, ami a bajnoki cím sorsát is befolyásolhatja, mivel a katalán csapat jelenleg négy ponttal előzi meg a Real Madridot és még egy forduló hátra van a bajnokságból. Nemrég nagyon hasonló eset volt az NB I-ben is. Miután a 25. fordulóban a DVSC 3-1-re verte a Kecskemét csapatát, a KTE óvott, mert szerintük a vendégek színeiben jogosulatlanul lépett pályára Vajda Botond, aki meghívást kapott a magyar U21-es válogatottba, ahonnan sérülésre hivatkozva visszatért klubjához. A nemzetközi szövetség irányadó szabályozása alapján - a nemzeti csapatok érdekének védelmében - a válogatottat idő előtt elhagyó játékos öt napig automatikusan nem léphet pályára klubjában a nemzetközi program végeztétől számítva. A DVSC az óvás után hangsúlyozta, hogy a meccs második vendéggólját szerző Vajda Botond nem játszott jogosulatlanul. A régebb óta sérüléssel küzdő futballistát a magyar szövetség orvosi stábja megvizsgálta, és úgy döntött, hogy állapota további azonnali terhelés esetén súlyosbodhat, így ezúttal eltekintenek a szerepeltetésétől, ebben az esetben pedig - a debreceniek szerint - nem érvényes a kecskemétiek által hivatkozott szabálypont.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fellebbviteli bizottsága végül helyben hagyta az első fokú döntést a Kecskemét óvásának elutasításáról, így a Debrecen elleni bajnoki mérkőzés három pontja a pályán elért eredménynek megfelelően került a Debrecenhez.

