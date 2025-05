Történet lényege, hogy a Barcelona 34 éves belső védőjét behívták a spanyol válogatottba a hollandok elleni Nemzetek Ligája negyeddöntőre, azonban Inigo Martínez egy kisebb térdsérülés miatt nem utazott el a csapat edzőtáborába. A csavar pedig itt jön, ugyanis a szabályok kimondják, hogy ha egy játékost a sérülés miatt „visszahív” a klubja a válogatottól, akkor a nemzetközi szünetet követő első öt napban nem léphet pályára a játékos a klubjában. Márpedig a spanyol válogatott meccse és az Osasuna elleni találkozó között csak négy nap telt el, erre hivatkozva pedig a pamplonai csapat megóvta a meccset.

A Barcelona Inigo Martínez játéka miatt bukhatja a három pontot

Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via AFP

Elvehetik a Barcelona bajnoki címét

A Spanyol Labdarúgó-szövetség versenybizottsága, majd a Fellebbviteli Bizottság is elutasította az Osasuna óvását, arra hivatkozva, hogy a játékos hivatalos orvosi engedéllyel maradt távol a válogatottól, amit a szövetség is elfogadott, így nem sérült a szabály. A Magyar Nemzet azt írja, hogy az Osasuna azonban továbbra is ragaszkodik álláspontjához, és – ahogy azt a Mundo Deportivo és más spanyol források is megerősítették – a Sportdöntőbírósághoz (TAD) fog fordulni, amely a bajnokság befejezését követő 15 napon belül dönthet az ügyben.

Ha a TAD az Osasunának ad igazat, a Barcelona elveszítheti a három pontot, ami a bajnoki cím sorsát is befolyásolhatja, mivel a katalán csapat jelenleg négy ponttal előzi meg a Real Madridot és még egy forduló hátra van a bajnokságból. Az Osasuna számára is óriási a tét: a három pont akár európai kupaindulást is érhet a pamplónai klubnak.

A történet még korántsem ért véget, de az igazsághoz hozzátartozik, hogyha a Barcelona a hétvégén legyőzi az Athletic Bilbaót, vagy a Real Madrid nem tud nyerni a Real Sociedad ellen, akkor az Osasuna óvása már nem befolyásolná a bajnoki cím sorsát, hiszen a Királyi Gárda egy esetleges hárompontos pontlevonás mellett sem előzhetné meg a katalánokat.