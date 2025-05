Ennek a gyönyörű bombázónak a kezében van a Barcelona sztárjának jövője – galéria

Wojciech Szczesny októberben szerződött a Barcelona csapatához, azt követően, hogy augusztusban visszavonult, ám a visszatérése nem is sikerülhetett volna jobban, hiszen kulcsszerepe volt abban, hogy Hansi Flick együttese megnyerte a spanyol bajnokságot és a kupát, valamint elődöntőig menetelt a Bajnokok Ligájában.

Még nem biztos, hogy Wojciech Szczesny áll majd jövőre is a Barcelona kapujában

Fotó: GONGORA / NurPhoto

A 35 éves kapus kiválóan helyettesítve a szezon elején megsérült Marc-André ter Stegent, ugyanis minden sorozatot figyelembe véve 29 tétmeccsen összesen 36 gólt kapott, és 13 meccsen nem találtak be a kapujába.

A feleség dönti el, hogy Szczesny marad-e a Barcelona kapusa

Bár Ter Stegen felépült a sérüléséből, a Real Madrid elleni múlt hétvégi el Clásicón is a káros szenvedélyéről híres lengyel kapus kapta meg a lehetőséget a kezdőben, s noha Kylian Mbappé háromszor is bevette a kapuját, a végén a katalánok nyertek és elhódították a bajnoki címet. Szczesny a lefújás után megerősítette, hogy továbbra is fontolgatja annak lehetőségét, hogy a következő szezonra is marad a Barcelonánál, amely már hosszabbítási ajánlott is adott neki.

„Nem tudom. Nem titkolom, hogy kaptam egy kétéves szerződéshosszabbítási ajánlatot, de a családommal együtt kell eldöntenünk, hogy mi a legjobb nekünk. Azt hiszem, tartozom annyival a feleségemnek, hogy ezeket a döntéseket együtt hozzuk meg” – mondta a kapus a Canal Plusnak.

Szczesny arról is beszélt, hogy felesége, Marina Luczenko beleszólhat majd a döntésébe, ugyanis a pályafutása során eddig hozott döntéseinek hátterében is az ukrán popsztár állt, ám ő ezt cseppet sem szégyelli.

Az otthonommal kapcsolatos döntések nagy részét a feleségemmel közösen hozzuk meg, és ezt egyáltalán nem szégyellem.

A visszatérésemről leginkább én döntöttem, de ez egy szokatlan eset volt, ami után megbeszéltük, hogy egy évre ideköltözünk, megpróbáljuk megvalósítani az álmainkat, aztán visszatérünk a golfozáshoz. Az esetleges folytatásról majd a következő hetekben születik döntés. Sok dolgot kell figyelembe venni, ott van például az iskola, a költözés és egyéb logisztikai problémák. Egyelőre élvezem, ami körül vesz, és nem gondolkodom azon, hogy maradok-e vagy sem” – fogalmazott a 84-szeres lengyel válogatott kapus, akinek a szezon végén jár le a szerződése a katalán klubnál.