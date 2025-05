A mérkőzésen ott volt a nézők között Travis Scott, amerikai rapper, aki koncertezni és üzleti útra érkezett Barcelonába. Scott vasárnap este a helyi Opium éjszakai klubban lépett fel, ahol a Barcelona néhány focistája is megjelent, és a helyi Mundo Deportivo lap mindezt meg is írta. A probléma mindezzel csupán az volt, hogy Jules Koundé nevét is felsorolta az oldal a bulizók között, aki ott sem volt a szórakozóhelyen, számolt be róla a Magyar Nemzet.

A Barcelona sztárja jogosan akadt ki.

Fotó: LLUIS GENE / AFP

A Barcelona sztárja nekiment az újságírónak

„Megint egy hazugság…, a közelében sem voltam ennek a helynek. Ez nem újságírás, végezd jobban a munkádat!” – fakadt ki a közösségi oldalán a játékos a Mundo Deportivo szakírójára. Természetesen ezek után a lapnak és minden olyan médiumnak, amely átvette ezt a hamis hírt, helyesbítenie kellett a cikkét.

