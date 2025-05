A Barcelona drámai, 4-3-ra elveszített meccs után nem jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe. A meccs után nehezen csillapodtak a kedélyek, a szurkolók is elmondták a véleményüket a történelemkönyvekbe kívánkozó Inter-Barcelona párharcot követően. A meccs után Hansi Flick és a csapat játékosai is „bíróztak”, a katalánok úgy érezték, minden kétes szituációban ellenük fújt a lengyel bíró.

Ronald Araujo rengeteget hibázott a Barcelona szurkolói szerint

Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

A Barcelona szurkolói is nehezen nyugodtak meg

Az Internazionale továbbjutása után nehezen nyugodtak meg a Barca fanatikusai, akik elárasztották a közösségi oldalakat, ahol a véleményüket is elmondták. Abban a többség egyetértett, hogy van mire büszkének lenniük, hiszen egy nagyon fiatal csapat maradt le minimális különbséggel egy döntőről a Bajnokok Ligájában, ugyanakkor többen is hibáztatták a csapat játékosait is.

A szurkolók többsége, aki nevet emelt ki, az Ronald Araujót szidta, sokak szerint a csereként beállt védőn ment el a továbbjutás. A hátvéd még 2-2-nél állt be, mellőle lőtte a hosszabbítást érő gólt Acerbi.

„Araujo sokba került nekünk, ez az ember nem egy futballista. El kell adni a nyáron” – írta egy szurkoló. „Ronald Araujo mondjon köszönetet és távozzon még ma. Hihetetlen, hogy mennyire gyenge volt Acerbi ellen, és a hosszabbításban kapott gólnál is hibázott. A Barcelona megszenvedte a tapasztalatlanságát. Vezetésnél ahelyett, hogy tartották volna a labdát, tovább akartak támadni, és ennek meg is fizették az árát” – írta egy másik szurkoló.

„Köszönjük, Mr. Flick. Hittünk ebben a csapatban. Minél hamarabb eladjuk Araujót, annál jobb lesz a csapatnak” – írta egy újabb szurkoló, erre pedig 2 500 reakciót kapott, azaz a többség egyetértett vele.

„Araujo nem egy technikás védő, a fizikumából él. Hiányzik belőle az ész, és sok amatőr hibát követ el. A két gólért alapvetően ő volt a felelős. Amint beállt, tudtam, hogy a Barca szenvedni fog hátul. Cubarsi is elkövetett egy buta hibát, de kiválóan játszott. Új játékosokat kell szereznünk: jobbhátvéd, középhátvéd, egy fiatal 9-es és valaki, aki tudja pótolni Yamalt” – írta egy másik szurkoló.