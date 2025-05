A 79. percben a Barcelona még közelebb került a bajnoki címhez, ugyanis megfogyatkozott az Espanyol. Leandro Cabrera fedezte a labdát az őt letámadó Lamine Yamal elől, az uruguayi védő azonban megnézte magának a Barcelona támadóját, majd visszakézből hatalmasat behúzott a gyomrába, videózás után pedig kiállították az Espanyol játékosát.

Lamine Yamal minden tekintetben főszereplő volt a mérkőzésen

Fotó: AFP/Manu Quintero

Az utolsó bő negyedórában nem érződött a játék képen, hogy a Barcelona emberelőnyben futballozott. Az Espanyol tíz emberrel is mindent megtett az egyenlítésért, be is szorította a városi riválisát, a Barcelona azonban rutinból lehozta a fennmaradó időt. A 95. percben ráadásul le is zárta a meccset a Barcelona, amikor a csereként beállt Fermín López Lamine Yamal átadása után 15 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (0-2).

A Barcelona története során 28. alkalommal lett bajnok a spanyol bajnokságban, mellette pedig ez volt a katalán klub nyolcadik olyan szezonja, amikor a bajnoki cím mellett a spanyol Király-kupát is meg tudta nyerni.

La Liga, 36. forduló:

Espanyol-FC Barcelona 0-2 (0-0)

gólszerző: Lamine Yamal (53.), Fermín López (90+5.)