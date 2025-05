A már bajnok Bayern München színeiben az utolsó hazai mérkőzését játszó világbajnok játékost a kezdés előtt elbúcsúztatták a klub elöljárói. A 35 éves klasszis a mérkőzés előtt megragadta a mikrofont, búcsúbeszédében pedig szokatlan tréfát mondott az Allianz Aréna közönségének.

Thomas Müller győzelemmel búcsúzott a Bayern München szurkolóitól

Morbid viccel búcsúzott a Bayern München legendája

„Bocsássatok meg, a humorom nagyon sajátos. Egy viccet kerestem, egy búcsúviccet, de nem találtam olyat, ami tetszett volna. Aztán találtam egy érdekeset a temetésekről” – kezdte Müller, majd így folytatta: „Az apa otthon haldoklik. A három gyermeke az ágya mellett áll, majd hirtelen beárad a szobába a kedvenc süteményük illata, amit az édesanyjuk készít épp a konyhában. Erre az apa utolsó kívánságként arra kéri az egyik fiát, hogy hozzon neki egy szeletet a süteményből. A fiú kimegy, majd kisvártatva visszamegy a szobába – süti nélkül. Az apa nem érti mi történt, ezért kérdőre vonja a fiát, aki így válaszol: anya azt mondta, hogy a süti a temetés utánra lesz, szóval, szia” – mondta Thomas Müller, amire a Bild beszámolója szerint az egész stadion nevetésben tört ki.

A 13-szoros német bajnok Müllert kezdőként lépett pályára a vasárnapi találkozón, majd a 84. percében cserélte le Vincent Kompany vezetőedző. A végig fölényben játszó münchenieknél Harry Kane idénybeli 25. találatát szerezte.

A mérkőzés nem csak Müller búcsújáról szólt, hiszen a bajor csapat hivatalosan is átvehette története 34. bajnoki címéért járó Salátástálat (Meisterschalét). A bajnoki címet alaposan megünnepelte a Bayern, ugyanis a sör már az Allianz Aréna gyepén ömlött a játékosok nyakába, a buli pedig az öltözőben és a bajnokok vacsoráján folytatódott.

Közvetlenül a lefújás után Müller így nyilatkozott.

„Nem voltak nagy terveim a meccs előtt, pontosan tudtam, mi fog történni. Csak focizni akartam, és ezt meg is tettük. Sajnos nem tudtunk sok gólt szerezni, pedig majdnem én is lőttem egyet” – kezdte a Skynak adott interjújában Müller, aki arról is beszélt, miért érzi magát szerencsésnek.