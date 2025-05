A müncheni Allianz Arénában szombat este csúcsrangadót rendeznek, a BL-döntőt a francia Paris Saint-Germain az olasz Internazionale ellen vívja. A trófea mellett minden eddiginél magasabb pénzdíjra is hajt a két sztárcsapat, a finálé győztese az eddig megszerzett összeg mellett további 10,5 millióval gazdagodik, ebből négymillió hivatalosan a szuperkupa-bónusz, amely az Európa-ligát megnyerő Tottenham Hotspur elleni csúcstalálkozóért jár.

BL-döntő: az Inter és a PSG küzd meg a trófeáért

Fotó: CARLO HERMANN / AFP

Tragikus hírt kapott az Inter a BL-döntő előtt

Néhány órával a Bajnokok Ligája-döntő előtt szomorú hírt kapott az olasz gigász, ugyanis 84 éves korában elhunyt a klub korábbi elnöke, Ernesto Pellegrini.

A milánói születésű üzletember 1984 és 1995 között állt az Inter élén, ő volt az egyesület 17. elnöke.

Pellegrini a vendéglátóiparban szerzett vagyont, 1979-ben került be először a vezetőségbe, majd 1984-ben vásárolta meg a csapatot Ivanoe Fraizzolitól. Vezetése alatt az Inter négy évvel később megnyerte a Serie A-t, valamint regnálása idején Olasz Szuperkupát és két UEFA-kupát is nyert a klub, amelyben akkoriban olyan világsztárok futballoztak, mint a német válogatott Jürgen Klinsmann és Lothar Matthäus.

Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club.



FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari pic.twitter.com/pXMdNsOZ06 — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 31, 2025

Pellegrinit 2020-ban beiktatta az Inter a Hírességek Csarnokába, a La Gazzetta dello Sport értesülései szerint az egykori klubvezető szombat reggel 8 órakor hunyt el.

Ernesto Pellegrini elnök eltávozott. Tizenegy éven át bölcsen, becsülettel és elszántan vezette az Intert, kitörölhetetlen nyomot hagyva klubunk történelmében

– emlékezett meg Pellegriniről közleményében az Inter.

A PSG-Inter BL-döntő 21 órakor kezdődik az Allianz Arénában, a mérkőzést Kovács István vezeti.