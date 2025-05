A lopás múlt szombaton történt, amikor a Sporting női labdarúgócsapata a Victória Guimaraes ellni győzelmével bebiztosította története 21. bajnoki címét a lisszaboni Alvalade Stadionban, amelynek mélygarázsában őrizték a BL-trófeát.

Többek között a női BL-trófeát is megpróbálták ellopni Lisszabonban

Fotó: THOMAS COEX / AFP

Meglett az ellopott BL-trófea

A beszámolók szerint a maszkos tolvajok a mérkőzés alatt törtek be a stadion garázsába, majd a Bajnokok Ligája-serleg mellett számos ereklyét is magukkal vittek. A rendőrséget csak másnap értesítették a történtekről, ám így is pozitív fordulatot vett az ügy, ugyanis a lisszaboni rendőrség szóvivője kedden megerősítette, hogy sikeresen visszaszerezték az értékes tárgyakat, amiket már vissza is juttattak az UEFA-nak – írja a france24.com.

A rendőrségi közlemény szerint eddig tizenhárom gyanúsítottat sikerült azonosítani, a letartóztatásukra a következő napokban kerülhet sor.

A női foci legrangosabb európai kupadöntőjét május 24-én, szombaton rendezik majd, ahol a címvédő Barcelona és az Arsenal találkozik egymással.