Másodszor lett az NB I gólkirálya Böde Dániel, a Paks 38 éves csatára. Böde Dániel elmondta, bőven lesz dolga a rövid nyári szünetben, hiszen legénybúcsú is szerepel a programban és az iskolapadba is be kell ülnie.

Böde Dániel és a Paks bronzérmet szerzett az NB I-ben, a szombati meccseket pedig már a tévéből figyelhette és csak azon kellett drukkolnia, hogy ne előzze meg senki a góllövőlista élén. Böde Dániel végül 15 góllal lett gólkirály. Böde Dániel kupagyőztesként és gólkirályként mehet nyári pihenőre

Fotó: Polyák Attila - Origo Böde Dániel tanulni is fog a nyáron Böde Dániel amellett, hogy a csapattal újabb Magyar Kupa-győzelmet és bajnoki bronzérmet szerzett, egyénileg is emlékezetes szezont zárt. A Fehérvár elleni hazai 2–0-s siker alkalmával a Paksi FC legidősebb NB I-es gólszerzője lett, a Puskás Akadémia ellen (2–2) pedig 500. élvonalbeli mérkőzésén lépett pályára. Böde Dániel még nem pihenhet, ugyanis a Madocsa edzőjeként vár rá feladat, cél a bajnoki ezüst. A csapatban ott van a bátyja is, akinek szintén komoly céljai vannak még. „Egyre nehezebb, negyven év fölött pedig még nehezebb. Legutóbb azt mondta, hogy még egy évet ráhúz, így esélye lehet elérnie nyolcszáz gólt, ami kifejezetten szép számnak mondható” – mondta Böde, aki iskolapadba is fog ülni. „Az első hetem van egyelőre betáblázva. Az UEFA B+A edzőképzésre járok, úgyhogy hétfőn iskola, aztán egy barátom kétnapos legénybúcsújába megyek. Az utazás ezúttal elmarad, majd Madocsán lemegyek a Dunára, vagy átnézek a part másik oldalára Hartánál” – mondta Böde a TEOL-nak.

