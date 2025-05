Szerdán este a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében a Bognár György vezette Paks megvédte a címét, miután A Paks megvédte címét, mivel 1-1-es döntetlen után tizenegyesekkel 4-3-ra legyőzte a tavaly is vesztes Ferencvárost. A Fradi elleni találkozót Böde Dániel csereként állt be, majd végigjátszotta a hosszabbítást is, így sokan várták, hogy a tizenegyespárbajban majd odaáll a labda mögé. A paksi legenda azonban a kezdőkörből nézte végig a szétlövést, így nem került szembe Dibusz Dénessel.

A Paks legutóbb április 19-én, a Puskás Akadémia elleni rangadón lőhetett büntetőt. Akkor a klublegenda Böde Dániel állt a labda mögé, és irtózatos erővel a kapu közepébe bombázta a labdát. A 38 éves támadónak azonban nem ez a specialitása. A találkozón minden bizonnyal azért ő lőtte a büntetőt, mert az volt az 500. meccse az NB I-ben, és az egész mérkőzés Böde ünneplésére volt felhúzva. Böde Dániel és Szabó János együtt emelte a magasba a megvédett trófeát

Fotó: Polyák Attila - Origo Böde nem egy 11-es specialista A szerdai Magyar Kupa-döntőben Böde Dániel a 75. percben váltotta a gólszerző Tóth Barnát, majd végigjátszotta a hosszabbítást is, így sokan várták, hogy a tizenegyespárbajban majd odaáll a labda mögé. Böde azonban a kezdőkörből nézte végig a szétlövést, de sokan még mindig nem értik, miért vállalt a tizenegyest a paksi legenda, aki éveken át futballozott együtt Dibusz Dénessel, a Fradi kapusával. Dibusz Dénes a közös ferencvárosi évek alapján biztosan jól ismeri Bödét, de mivel éppen egy másik exferencvárosi futballista, Vécsei Bálint lövése zárta le a Paks győzelmével véget ért párbajt, aligha ennyire egyszerű a válasz a kérdésre, hogy miért nem lőtt tizenegyest Böde. A Magyar Nemzet megpróbált utánajárni a dolognak, a megfejtés pedig korántsem az lett, hogy Böde Dániel megijedt Dibusz Dénestől. Ki a Paks kijelölt 11-es rúgója? A Magyar Nemzet azt írja, hogy az idei szezonban a Paks minden sorozatot figyelembe véve tizenkét büntetőt lőhetett a Magyar Kupa-döntő előtt. Ötvös Bence és Windecker József négy-négy alkalommal állt a labda mögé – utóbbi nevéhez fűződött az egyetlen kihagyott büntető –, míg egy-egy tizenegyest végzett el Ádám Martin, Böde Dániel, Szabó Bálint és Zimonyi Dávid. Szabó és Zimonyi már nem a Paks játékosa, Ötvöst pedig Bognár György még a rendes játékidő során lecserélte a kupadöntőben, így adta volna magát, hogy Windecker, Ádám és Böde a lövők között legyenek. Előbbi kettő a Paks első két kísérletét értékesítette Dibusszal szemben, utánuk viszont Balogh Balázs, Gyurkits Gergő és Vécsei Bálint következett, Böde pedig végig a kezdőkörből figyelte a szétlövést.

Ahhoz képest, hogy Böde Dániel háta mögött 578 mérkőzés és 192 gól áll, nem sok tizenegyest végzett el. A transfermarkt statisztikái alapján kilenc büntetőből hét gól és két hiba a mérlege, nem mellesleg az áprilisi, Puskás Akadémia ellen értékesített büntetője előtt majdnem öt éven át nem állt oda téthelyzetben tizenegyeshez.

