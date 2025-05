Mielőtt Ramon Platero brazil kapitány lett, több csapatot is irányított Brazíliában, többek között a Flamengo, a Vasco da Gama, a Palmeiras és a Sao Paulo edzője is volt. Korábban két éven át az uruguayi válogatottat is edzette. A Vasco az ő irányítása alatt jutott fel 1923-ban az első osztályba, ami után felfigyeltek rá a brazil szövetségnél is. 1925. november elsején vette át a brazil válogatott irányítását, amellyel Argentína mögött a második helyen végzett a Copa Américán. Platero mérlege két győzelem, egy döntetlen és egy vereség.

A portugál Joreca 1904-ben született Lisszabonban, majd fiatal korában Brazíliába költözött, ahol testnevelőtanárként szerzett végzettséget, emellett játékvezetőként és újságíróként is dolgozott. Először 1943-ban nevezték ki a Sao Paulo vezetőedzőjének, majd egy évvel később két mérkőzés erejéig leülhetett a brazil kispadra – Flavio Costával közösen irányították akkoriban a csapatot. A mérlege hibátlan maradt, ugyanis először 6-1-re, majd 4-0-ra győzték le Uruguayt. Joreca 1949-ben ezt követően átvette a Corinthians irányítását, de mindössze néhány hónap után kirúgták.

Az eddigi utolsó külföldi edző kinevezése pedig 1965-ben volt, amikor is az argentin Filpo Nunez kapta meg a lehetőséget. A pályafutása során jobbára kisebb dél-amerikai csapatokat irányított, több mint négy évtizede dolgozott már a brazil labdarúgásban, amikor szintet tudott lépni. A Portuguesa Santista, majd a Corinthians és végül a Palmeiras csapatánál is dolgozott. Utóbbi edzőjeként Filpo 1965-ben leülhetett egy barátságos mérkőzésen a kispadra, ahol Brazília Rinaldo, Tupazinho és Germano góljainak köszönhetően 3-0-ra legyőzte Uruguayt.

A brazil labdarúgó-válogatott történetének külföldi szövetségi kapitányai:

Ramon Platero (uruguayi) 1925 - 4 meccs, 2 győzelem

Joreca (portugál) 1944 - 2 meccs, 2 győzelem

Filpo Nunez (argentin) 1965 - 1 meccs, 1 győzelem

Carlo Ancelotti (olasz) 2025. május 26-tól veszi át a csapatot

Carlo Ancelottinak tehát jó esélye van arra, hogy már idén a legsikeresebb külföldi edző legyen a brazil válogatott történetében, a léc persze nincs túl magasan, hiszen ehhez mindössze három győzelemre van szükséges.