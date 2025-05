Carlo Ancelotti a 2024/2025-ös szezon végén távozott a Real Madridtól, majd bejelentette, hogy átveszi a brazil válogatott irányítását, így edzői pályafutása során először fog szövetségi kapitányként dolgozni. A 65 éves szakember vasárnap már meg is érkezett Rio de Janeiróba, ahol hivatalosan is bemutatták, azóta pedig már az első keretét is kihirdette.

Carlo Ancelotti lett a brazil válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: THIAGO RIBEIRO / AGIF

Carlo Ancelotti kihagyta a keretből Real Madrid brazil sztárját

Ancelotti a brazil válogatott történetében az első külföldi szövetségi kapitány egy évszázad után, aki főállásban vezeti az ötszörös világbajnokot. Brazília legutóbb 2002-ben nyert vb-t, így az elsődleges cél, hogy a 2026-os tornán az olasz sztáredző segítségével a végső győzelemig jusson. A nemzeti együttes új szövetségi kapitánya ki is hirdette első keretét a júniusi vb-selejtezőkre, az Ecuador elleni idegenbeli, valamint a Paraguay elleni hazai találkozókra.

A 25 fős keretbe egy év kihagyás után tért vissza Casemiro, aki 2022-ben csapatkapitányként vezette a válogatottat a katari világbajnokságon. A 33 éves középpályás jelenleg a Manchester United futballistája, de Ancelotti játékosaként a Real Madridban is szerepelt, sőt, Bajnokok Ligáját is nyertek együtt.

A Real brazil sztárjai közül Vinícius Júniornak küldött meghívót Ancelotti, ám a 33-szoros válogatott Rodrygót óriási meglepetésre nem hívta be.

A hatalmas tehetségnek tartott Endrick – aki klubjában többnyire Kylian Mbappé cseréjeként lépett pályára a nemrég véget ért idényben – is kimaradt, bár ő sérüléssel küzd jelenleg, akárcsak a szinte a teljes szezont kihagyó Éder Militao. Neymar sem bevethető jelenleg, így a brazil válogatott gólrekordere is kimaradt a keretből.

🚨🇧🇷 Carlo Ancelotti’s first Brazil squad includes Antony, Casemiro, Andrey Santos, Carlos Augusto, Willian Estévão.



🧤 Alisson, Bento, Hugo Sosa.



🛡️ A. Sandro, Ribeiro, Beraldo, Carlos Augusto, Danilo, Ortiz, Marquinhos, Vanderson, Wesley.



🧠 Andreas Pereira, Andrey Santos,… pic.twitter.com/j9wTM1lj1k — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2025

Carlo Ancelotti korábban a Bayern München, az AC Milan és a Chelsea szakvezetője is volt, a Reallal a Bajnokok Ligáját háromszor, a bajnokságot, a Király Kupát és a klubvilágbajnokságot két-két alkalommal nyerte meg.

Kapcsolódó cikkek