Cristiano Ronaldo hétfőn éjjel váratlanul bejelentette, hogy a Saudi Pro League, azaz a szaúd-arábiai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság utolsó, hétfői játéknapját követően távozik az Al-Nasszr csapatától. Az Al-Nasszr az Al-Fateh elleni 3-2-es vereséggel zárta az idényt és lett végül 3. a bajnokságban, Ronaldo pedig góllal búcsúzott a szurkolóktól.

Cristiano Ronaldo góllal és gólkirályi címmel búcsúzott az arab országtól

Fotó: MOHAMMED SAAD / ANADOLU

Véget ért Cristiano Ronaldo szaúdi kalandja

Az ötszörös aranylabdás 2022 utolsó napjaiban emlékezetes körülmények között lett a rijádi csapat játékosa: egy interjúban mondottakkal sikerült annyira magára haragítania egykori klubja, a Manchester United vezetőségét, hogy szerződést bontottak vele, ő pedig a katari világbajnokság után már a szaúdi fővárosban parádézott a családjával, mint a világ legjobban fizetett focistája.

Amiért az arab országba szerződött, azt csak részben tudta elérni, ugyanis a Manchester United, a Real Madrid és a Juventus után nem lett bajnok egy negyedik csapattal is. A 2022-23-as idényben második lett az Al-Nasszr öt ponttal az Al-Ittihad mögött, ahogy a következő idényben is csak az ezüstérem jutott neki, ekkor viszont 14 ponttal lemaradva sikerült a dobogó második fokán végezni. Utolsó szezonjában pedig csak harmadik lett a klub, ezzel pedig még a nemzetközi kupaindulásról is lemaradt.

Ronaldo az előző idényben 35, míg a most véget ért bajnoki szezonban 25 találattal lett gólkirály. Cristiano Ronaldo az Al-Nasszr színeiben szerezte meg pályafutása 800. gólját, összességében pedig 111 meccsen 99 góllal zárt, ugyancsak első ízben nem elérve a csapatában a 100 gólos álomhatárt. Egy 40 évestől persze ez sem rossz...

Nem tudni hogyan tovább

Ronaldo a közösségi oldalain egy időben megjelent posztokban a következőt írja:

Ennek a fejezetnek vége. A történet? Még íródik. Mindenkinek hálás vagyok.

Az ötszörös aranylabdás portugál sztárnak hivatalosan júniusban jár le a szerződése a klubnál. Az biztos, hogy a júniusi Nemzetek Ligája négyes döntőben ott lesz, ahogy az is valószínű, hogy a 2026-os vb-n is befér még a - várhatóan - 25 fős portugál keretbe. Addig pedig szüksége lesz egy klubra, ahol játszhat.