Kedden Japán ellen debütált Portugália 15 éven aluli válogatottjában Cristiano Ronaldo Jr, aki csereként állt be a 4-1-re megnyert mérkőzésen.

Cristiano Ronaldo Jr. - tiszta apja ez a gyerek?

Fotó: DAMIR SENCAR / AFP

Cristiano Ronaldo fia is az apja nyomdokaiba léphet

Portugália 3-0-ra vezetett a Braga játékosa, Rafael Cabral mesterhármasának köszönhetően, amikor Ronaldo Júnior az 54. percben beállt be a találkozóra. Végül 4-1-re nyertek a portugálok. A történelmi pillanatról a büszke apuka is megemlékezett az Instagramon, miközben a helyszínen, a nagymama, Dolores támogatta a fiatal tehetséget. Dolores egyébként ott volt mindig fia, Cristiano Ronaldo fontos meccsein is, gyerekkorában is feltűnt a lelátókon.

„Gratulálok a portugál, debütálásodhoz, fiam. Nagyon büszke vagyok rád” - írta fiáról Ronaldo a közösségi médiában közzétett bejegyzésében.

A 14 éves Ronaldo Júnior csatárként játszik az Al Nassr akadémiáján. Korábban ott játszott, ahol az édesapja is, azaz volt a Juventus és a Manchester United játékosa is.