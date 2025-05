Áldás, vagy éppen átok is lehet egy fiatal futballista számára, ha az édesapja világklasszis labdarúgó volt. Az ígéretes tehetség rengeteget tanulhat legendás apjától, ugyanakkor a hatalmas nyomással is meg kell küzdenie, hiszen elkerülhetetlen az összehasonlítás azzal az emberrel, aki már bizonyította klasszisát a legmagasabb szinten. Nemrég az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo fia is rálépett az útra, a 14 éves srác már be is mutatkozott az U15-ös portugál válogatottban.

Cristiano Ronaldo Jr. bemutatkozott a korosztályos portugál válogatottban

Fotó: DAMIR SENCAR / AFP

Cristiano Ronaldo és Wayne Rooney fia is sztárrá válhat

A 14 éves Cristiano dos Santos, azaz Cristiano Ronaldo Jr. az édesapjához hasonlóan a szaúdi al-Nasszr csapatában futballozik, korábban pedig a Manchester Unitednél és a Juventusnál is edződött. A fiatal tehetség előtt még hosszú út áll, ha igazán édesapja nyomdokaiba kíván lépni, de ígéretesen indult a karrierje. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo legidősebb fia Japán ellen debütált Portugália 15 éven aluli válogatottjában, csereként lépve pályára a 4-1-re megnyert mérkőzésen.

Gratulálok a portugál debütálásodhoz, fiam. Nagyon büszke vagyok rád

– írta fiáról a 40 éves klasszis a közösségi médiában közzétett bejegyzésében.

Cristiano Ronaldo fia előtt ígéretes jövő áll

Fotó: DAMIR SENCAR / AFP

Wayne Rooney 253 góllal a Manchester United történetének legeredményesebb játékosa. A legendás csatár legidősebb fia, a 15 éves Kai Rooney jelenleg a Vörös Ördögök akadémiáján pallérozódik, és a jelek szerint nem tehetségtelen. A Manchester United U17-es csapata április végén Spanyolországban lépett pályára a Real Sociedad vendégeként. A találkozót a spanyol csapat kiütéssel nyerte 5-1-re, azonban Rooney fia csodás szólógóllal hívta fel magára a figyelmet.

Ronaldo fiához hasonlóan Rooney gyerekét is hatalmas tehetségnek tartják, az ifjú támadót 2020-ban, mindössze 11 éves korában szerződtette a Manchester United,

és azóta is az angol csapatnál edz. A bal lábas tinédzser a United U15-ös csapatában is brillírozik, a Manchester City elleni rangadón a hosszabbításban szerzett győztes gólt, ráadásul csapata a meccset 0-3-ról fordítva nyerte meg 4-3-ra.