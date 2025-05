Kevin De Bruyne, a Manchester City történetének legjobb játékosa áprilisban jelentette be, hogy a szezon végén távozik a klubtól, miután nem ajánlottak neki új szerződést. A bejelentés után a 33 éves belga karmestert szóba hozták a Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpoollal is, és arról is cikkeztek, hogy esetleg Szaúd-Arábiában folytathatja. De Bruyne azonban kijelentette, hogy a legmagasabb szinten szeretné folytatja, jelen pillanatban pedig úgy tűnik, hogy az olasz bajnok Napoli futballistája lesz.

Kevin De Bruyne legendáként távozott Manchesterből

Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat

De Bruyne már a célegyenesben

Aurelio De Laurentiis, a Napoli tulajdonosa elmondta, hogy az üzlet még nem végleges, de hangsúlyozta, hogy hétfőn pozitív megbeszéléseket folytatott De Bruynével és családjával.

Miután a Napoli megnyerte a bajnokságot, a csapat buszos felvonulást tartott a városban, melyen ott volt Giovanni Manna sportigazgató is, aki a RAI televíziós társaságnak nyilatkozott De Bruyne helyzetéről.

Már régóta dolgozunk rajta, látjuk a célvonalat. Nem akarunk senkiben sem hiú reményeket kelteni, de dolgozunk érte. Reméljük, hogy egy új játékossal ajándékozhatjuk meg a szurkolóinknak, és a csapat is megérdemli”

– mondta Manna, akinek a szavaira Aurelio De Laurentiis, a Napoli tulajdonosa is rákontrázott.

Aurelio De Laurentiis, a Napoli tulajdonosa

Fotó: Eliano Imperato/Anadolu via AFP

Tudom, hogy már megnézett néhány dolgot. Sőt, azt hiszem, már meg is vásárolt egy szép házat. Ma reggel videótelefonon beszéltem vele, a feleségével és a kilencéves kisfiával, nagyon kedves látvány volt. De amíg nincs minden papírra vetve, addig nem jelentesz be valamit. Mi komoly emberek vagyunk”

– mondta De Laurentiis.

De Bruyne szobrot kap Manchesterben

Kevin De Bruyne 2015 augusztásban igazolt a Manchester Cityhez. Az elmúlt tíz évben 422 meccsen 108 gólt lőtt és 177 gólpasszt adott a Manchester Cityben. A 109-szeres belga válogatott sztár mindent elért az angol csapattal: hatszoros bajnokként, kétszeres FA-kupagyőztesként, ötszörös Ligakupa-győztesként, kétszeres Szuperkupa- (Community Shield) és Bajnokok Ligája-győztesként távozott a csapattól.

A szezon végén a Manchester City bejelentette, hogy Vincent Kompanyhoz, David Silvához és Sergio Agüeróhoz hasonló Kevin De Bruyne is szobrot kap majd az Etihad Stadion mellett.