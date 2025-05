Sorsdöntő mérkőzés előtt a DVSC, milyen a hangulat az öltözőben?

Nyilván mindenki nagyon fókuszál, de nem mondhatnám, hogy rossz hangulat lenne. Azt lehet érezni a csapaton, hogy mindenki nagyon koncentrál, tisztában van vele, hogy ez tényleg sorsdöntő meccs lesz és ezen múlik minden. Összességében jó a hangulat, de azért lehet érezni valamilyen szinten a feszültséget.

Dzsudzsák Balázs valószínűleg tart majd öltözői beszédet a DVSC szombati meccsén.

Fotó: dvsc.hu

Mennyiben volt más a felkészülés erre a mérkőzésre, mint egy átlagos bajnokira?

Igazából ugyanúgy készültünk, mint máskor, ugyanúgy a taktikai elemeket gyakoroltuk hétközben, teljesen normális kerékvágásban folytak a dolgok. Igazából csak annyit kért az edző, hogy most hatványozottan figyeljünk a regenerálódásra és az egész napunkat azzal töltöttük, amikor nem voltunk az edzőpályán, hogy a hétvégén is jól tudjunk teljesíteni.

Az öltözőben szóba került az edző részéről, hogy a döntetlen is elég lenne a bennmaradáshoz a Fehérvár ellen? Vagy erről nem beszélnek?

Nem nagyon beszélgettünk a pontokról, nyilván ezzel mindenki tisztában van. Viszont ismerjük magunkat, azt is tudjuk, hogy döntetlenre mi nem nagyon tudunk játszani, mert egy olyan csapat vagyunk, amelyik szeret letámadni, szereti az úgymond parázs meccseket. Nem hinném, hogy arra fogunk játszani, hogy ez a meccs döntetlen legyen, mi szeretnénk nyerni. De ha esetleg döntetlen lesz, akkor sem leszünk csalódottak.

Mi lehet a legnagyobb fegyvere a Fehérvárnak hétvégén?

Igazából különösebb fegyver, amire úgy készülnénk, az nincs, de nyilván magában az egy fegyver, hogy ők ugyanúgy készülnek erre a meccsre, ők is ugyanúgy tudják, hogy ez egy sorsdöntő mérkőzés lesz. Ugyanúgy 120 százalékot fognak ők is adni a pályán, mint mi, így ez egy döntőnek is betudható mérkőzés lesz, és egy meccsen meg bármi megtörténhet, mint tudjuk.

A DVSC és a Fehérvár számára is sorsdöntő lesz a mérkőzés

A hivatalos Facebook-oldalon kiment egy poszt, amely a mérkőzést úgy mutatja be: A végső harc. Mindenki így látja ezt a meccset?

Igen, abszolút! Mindenki tudja, ez nem egy sima meccs lesz, amely csak a mi sorsunkat befolyásolja, és egy egész város szorít most nekünk, hogy az NB I-ben maradjunk. Minden adott is ahhoz, hogy itt NB I legyen és a város és a szurkolóink is megérdemlik, hogy első osztályú futball legyen Debrecenben. Természetesen ezt mi is átérezzük és nem egy sima meccsnek fogjuk ezt fel.