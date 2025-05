Rendkívül szoros a végjáték az NB I-ben, nemcsak a bajnoki címért folyik ádáz csata, hanem azért is, hogy melyik csapat maradhat bent az első osztályban. Két fordulóval a vége előtt azt már tudjuk, hogy a Kecskemét visszacsúszik az NB II-be, ugyanakkor a 11., másik kiesést jelentő hely közelében négyen is vannak. A 11. a DVSC 30 ponttal, 10. a Fehérvár 31-gyel és 9. a ZTE 32-vel. És a 8. helyezett Nyíregyháza sincs olyan messze a maga 34 pontjával a tabellán, így nagy izgalmak várhatóak a végjátékban.

A DVSC nincs jó helyzetben.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A DVSC mindent bevet a végjátékra

Éppen ezért érthető, hogy a debreceniek mindent megtesznek azért, hogy a szombati, 3. helyezett Paksi FC elleni bajnokira megtöltsék a stadiont, hogy minél többen támogassák az együttest. A klub a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kereken 20 évvel ezelőtt bajnokságot nyert csapat tagjait köszöntik majd és gazdára talál a Zilahi-díj. Mondjuk ezzel kapcsolatban külön érdekesség, hogy Dzsudzsák Balázs tagja volt a 2004/2005-ös, NB I-et nyert gárdának és most is ott van a DVSC aktív játékosai között.