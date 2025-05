A hosszabbítás kérdése eddig nem került napirendre, Dzsudzsák Balázs jövőjét nagyban meghatározhatja, hogy NB I vagy NB II vár a Debrecenre - írja a Magyar Nemzet.

Dzsudzsák Balázs jövője kérdéses

Fotó: dvsc.hu

Dzsudzsák Balázs visszavonul?

A Transfermarkt szerint június 30-ig köti Dzsudzsákot a szerződése a DVSC-hez. A lap úgy tudja, hogy a felek egyelőre nem is tárgyaltak az újabb hosszabbításról, mert Debrecenben most egyetlen fontos kérdés van: sikerül-e bennmaradni.

Nagyban függhet a 38 éves középpályás jövője is attól, hogy a DVSC a következő idényt az NB I-ben vagy az NB II-ben kezdheti meg. Eleve a kerettervezés szempontjából sem mindegy, hogy melyik osztályra kell készülni, és nyilván az anyagi lehetőségek is mások, Dzsudzsák pedig válogatottsági rekorderként feltehetően a klub legjobban kereső játékosai közé tartozhat.

Debrecenben a tulajdonosi viszonyok is megváltozhatnak a kiesés esetén, lehetett hallani arról, hogy a három éve nagy tervekkel befektető francia üzletember, Ike Thierry Zaengel kiszállhat, nemrég pedig új kisebbségi tulajdonos érkezett a Five Eleven Capital cégcsoport révén. Ennek szakmai vezetője Kylian Mbappé és Rodri felfedezője, Antonio Cordón – nyilván az ő tervei is fontosak lehetnek a csapat esetleges újjáépítésében.

