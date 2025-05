Óriási téttel bírt a negyedik El Clásico az idei szezonban, hiszen a találkozó előtt a tabellát négy pont előnnyel vezető Barcelona egy győzelemmel 7 pontra növelhette az előnyét, míg a Real Madrid egy sikerrel egyetlen pontra faraghatta a hátrányát. Az idény első, nem hivatalos Barcelona-Real Madrid rangadóját még augusztusban 2-1-re nyerte meg a Barca New Jersey-ben. A következőt viszont már a bajnokságban húzta be egy 4-0-s madridi győzelemmel. Ezt követően jött az 5-2-es Szuperkupa-győzelem, majd a Király-kupában is a katalánok nyertek, hosszabbítás után győztek 3-2-ben az idei kiírás döntőjében. Az viszont nem a katalánok mellett szólt, hogy az utolsó öt barcelonai bajnokiból négyet a madridiak nyertek.

Kylian Mbappé ezúttal is főszerepet kapott az El Clásicón

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Góllal kezdte a Real az El Clásicót

Hansi Flick ugyanazt a kezdő tizenegyet küldte pályára, amelyik őrületes BL-elődöntő után maradt alul az Interrel szemben.

🔥 Así salen Barça y Real Madrid para un Clásico que puede decidir LaLiga pic.twitter.com/vTUuWVbNQo — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 11, 2025

Nem sokáig puhatolóztak a csapatok, egy hazai labdaeladást követően Mbappé kapott tökéletes kiugratást, a kapujából kimozduló Szczesny pedig ugyan megpróbálta elrúgni a labdát a francia elől, de csak a támadót tudta letarolni. A jogos büntetőt maga a sértett értékesítette (0-1).

Tíz perccel és két óriási Courtois-védéssel később pedig már két góllal vezettek a vendégek. Ezúttal Lamine Yamal veszített labdát Federico Valverdével szemben, ami után Vinícius indulhatott meg, a tökéletes ütemű passzal indította a középen a leshatárról – a VAR grafika alapján egy-két centin múlott a les – kiugró Mbappé 15 méterről az eldőlő Szczesny mellett a kapu közepébe bombázott.

A 0-2 azonban a Barca egyik kedvenc eredménye, hiszen az Inter ellen kétszer is fordítani tudott ilyen állásról, és ezúttal sem tartott sokáig a jelentősnek tűnő madridi előny, ugyanis Eric García egy óriási Courtois-védést követő szögletből a 19. percben megszerezte a hazai csapat szépítő gólját (1-2).

Ez lesz a Barca védjegye

Hihetetlen, de csak annak, aki nem látott az idén tavasszal Barcelona-meccset: a katalánok két percen belül megfordították az állást! Előbb a 32. percben Lamine Yamal tekert gyönyörűen a madridi tizenhatos jobb sarkáról a bal alsó sarokba, majd két perccel később az Aranylabda legnagyobb esélyesének tűnő Raphinha lőtte ki balról a jobb alsót és máris 3-2-re vezetett a Barca.

A Barcelona brazil támadója idei szezonban a 17. bajnoki gólját lőtte, 30 gólnál és 25 gólpassznál jár, aminél csak Mohamed Szalah termel iparibb mértékben.

És ezzel még nem volt végez az első félidőnek! Előbb Mbappé gólját vették el les miatt, majd Lucas Vázquez adta el a labdát a saját tizenhatosán, Ferran Torres köszönte szépen, bevitte az ötösig, majd a középen üresen érkező Raphinhához gurított, aki onnan már nyilván nem hibázott. Így lett a Real két gólos előnyéből két gólos Barca-előny.