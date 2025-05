Persze a jelenlegi párosítás kapcsán lesz még egy visszavágó is, és a három-, illetve a kétgólos előny (az United az első meccsén 3-0-ra verte az Athletic Bilbaót, míg a Tottenham 3-1-re a Bodø/Glimtet) sem jelent százszázalékos garanciát a döntőbe jutás kapcsán, plusz a Premier League sem ért véget, bár mindkét együttes esetében maximum a 12. hely lehet már csak elérhető a tabellán. A manchesteriek és a londoniak szezonját már tényleg csak ez az egy trófea mentheti meg, mert matematikailag ugyan nem eshetnek ki a PL-ből, de a bajnoki címeket tekintve társrekorder Manchester United (20-20 címe van a klubnak és a Liverpoolnak) és nagy álmokat dédelgető londoniak esetében is abszolút csalódás a tabella második felében elfoglalt hely, ráadásul annak is inkább a kieső zónához közeli fele. Az Európa-liga megnyerése azonban hatalmas tett lenne bármelyik csapattól, mert a trófea mellett ez indulást jelentene a Bajnokok Ligájában. Ugyanakkor, ha valaki követi az angol élvonal küzdelmeit, láthatja, miért vannak ennyire mélyen ezek a csapatok, ha csak az elmúlt öt fordulót nézzük három körrel a vége előtt, a United egyszer sem, míg a Tottenham csak egyszer volt képes győzni, ők is csak a ligautolsó ellen. Persze innen is lehet nemzetközi szinten (majdnem) csodát tenni, legutóbb erre pedig a Gera Zoltánt is a soraiban tudó Fulham volt képes.

Gera Zoltán remekül játszott a Fulhamben és az Európa-liga döntőjében is

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Tényleg csak az Európa-liga mentheti meg a Unitedet és a Tottenhaet

Mondjuk némi vigaszt azért az nyújt, hogy az idei három csatájuk legalább izgalmas volt, kétszer a bajnokságban, egyszer pedig a Ligakupában csaptak össze. Tavaly ősszel találkoztak először a PL-ben, és rögtön egy emlékezetes meccset játszottak egymással. Az Old Traffordon 1-0-s vendég vezetésnél a United csapatkapitánya, Bruno Fernandes piros lapot kapott a félidő vége előtt, ezzel emberhátrányba is került a Manchester. A dolog pikantériája ezen kívül még az volt, hogy ez volt a portugál játékos első piros lapja 242 manchesteri mérkőzése alatt. A végeredmény aztán rendkívül sima, 3-0-s Tottenham siker lett, ami sokkolta a több tízezer hazai szurkolót.