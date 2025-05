Dala Martin sajnálja a kiesést és köszönetet mondott a szurkolóknak

Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

„A mérkőzés előtt nem foglalkoztunk vele, hogy kétszer is kikaptunk a Fehérvártól ebben a szezonban, hiszen minden meccs más. Nekünk ez egy bajnoki döntő volt, még ha nem is adtak érte érmet. Szerintem a játékon érződött is, főleg az elején, hogy mindkét csapat kicsit ideges. Viszont elvégeztük, amit el kellett végezni.

Nem volt szép játék, sőt megkockáztatom, hogy kívülről nem is volt élvezhető a mérkőzés, viszont az eredményesség volt a legfontosabb, és ezt most megcsináltuk, úgyhogy nagyon örülünk.

Mindkét város megérdemli, hogy NB I-es csapata legyen. Sajnálom a fehérváriakat, akik egyébként nagyon bátran kezdtek, korábban én is játszottam itt, de nyilván most ezt félre kellett tenni. Nagyon stresszes tavasz volt, folyamatos nyomás alatt játszottunk végig. Szerintem mentálisan mindenki elfáradt abban, hogy próbáltuk elkerülni a kudarcot, de ez szerencsére sikerült, úgyhogy most mindenki felszabadultan mehet pihenni. Biztos vagyok benne, hogy a következő szezon máshogy fog alakulni” – mondta az Origónak a DVSC 70-szeres magyar válogatott védője, Lang Ádám, aki a 2015/16-os szezonban még éppen a fehérváriakat erősítette.