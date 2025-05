A Fehérvár – amely éppen a napokban ünnepelte a 40. évfordulóját annak, hogy a csapat az UEFA Kupa döntőjében legyőzte a Real Madridot – az elmúlt évtized egyik legsikeresebb magyar csapataként szép sikereket ért el a hazai és a nemzetközi porondon egyaránt. Az NB I háromszoros bajnoka azonban most a szakadék szélén áll, ugyanis könnyen lehet, hogy a következő idényt már a másodosztályban kezdi meg. Mindez hatalmas kudarc lenne a székesfehérvári labdarúgócsapat életében, hiszen legutóbb az 1998/1999-es szezonban fordult elő hasonló szégyen.

A Ferencváros elleni vereségével a kieső zónába került a Fehérvár

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az El-csoportkör óta hanyatlik a Fehérvár

Pedig a Fehérvár 2018-ban még bajnok volt, sőt az akkori sikeredző, Marko Nikolics irányításával Európa-liga csoportkörben is szerepelt, ahol olyan csapatok ellen állt helyt, mint a Chelsea, a BATE Boriszov és a PAOK. Bár a továbbjutást nem sikerült kiharcolni, a kupaszereplés – különösen a Chelsea elleni 2-2-es döntetlen – az egyik legemlékezetesebb pillanatként íródott be a klub a történetébe. Ekkortájt még olyan játékosok alkották a csapatot, mint Loic Nego, Juhász Roland, Stopira, vagy a szerb Danko Lazovics. Utóbbi azonban nem csak a góljaival és a zseniális megmozdulásaival okozott beszédtémát, hanem a balhés viselkedésével, és az Oscar-díjat érő színészkedéseivel is. Ettől függetlenül vitathatatlan, hogy nyomot hagyott a magyar labdarúgásban, hiszen 80 meccsen 29 gólt és 29 gólpasszt ért el a Vidiben.

Marko Nikolics irányításával az Európa-liga csoportkörét is megjárta a csapat

Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

A bravúros nemzetközi kupaszereplést aztán nem tudta megismételni a klub, s noha 2019-ben Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett, a hanyatlás jelei már az NB I-ben is megmutatkoztak. Bár rendre dobogón tudott végezni a csapat, a Ferencváros dominanciája mellett esélye sem volt a bajnoki címre.

A második bajnoki címét éppen tíz éve szerző alakulat 2019-ben és 2020-ban ezüstérmes, 2021-ben pedig bronzérmes lett, de azóta egyszer sem tudott a legjobb háromban végezni.

Ez persze nem akkora meglepetés, mivel évről évre gyengébb lett a játékosállomány, a korábban az egyik legnagyobb költségvetéssel rendelkező klub pénzügyi helyzete pedig mostanra már cseppet sem mondható stabilnak, főként azóta, hogy a korábbi főszponzor, a MOL 13 év után kihátrált a csapat mögül. A 2023-as évet például 3,5 milliárdos veszteséggel a klub, a korábbi 9 milliárd forintos költségvetés pedig hirtelen a harmadára csökkent.