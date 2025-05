A FIFA és az UEFA között azért is mérgesedhetett el a viszony, mert Gianni Infantino vezetésével a FIFA is komolyabban beszállt a klubfutball küzdelmeibe, miután elkezdte a futballvilág „legáhítottabb” trófeájaként jellemzi az újonnan bevezetett, 32 csapatosra bővített klubvilágbajnokságot, amit idén nyáron rendeznek majd meg az Egyesült Államokban.

Aleksander Ceferin az UEFA s Gianni Infantino, a FIFA elnöke a 2024-es Európa-bajnokságon

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Próbálják tompítani a feszültséget az UEFA és a FIFA között

A The Athletic-nek nyilatkoztak többen is olyanok, akik belülről ismerik a FIFA működését. Elmondásuk szerint Infantino elhatározta, hogy a klubvilágbajnokság legyen a topklubok legnagyobb ”kifizetőhelye”, azt akarta, hogy a győztes többet kapjon, mint a Bajnokok Ligája győztese. Ebben végül alulmaradt, a klubvilágbajnok ugyanis 125 millió dollárt kaphat, míg a Real Madrid a tavalyi BL-sikerével 154 millió dollárt gyűjtött.

Az ellenállásból adódó felszín alatti viták élesedhettek ki Paraguayban is, amikor a FIFA küldöttei közül nyolcan is távoztak. Köztük Ceferin, Csányi, a német és az angol küldött is. Infantino a világ vezetőivel – köztük Donald Trump amerikai elnökkel – Katarban és Szaúd-Arábiában tanácskozott, ezért késve érkezett Asuncionba. A küldöttek azon háborodtak fel, hogy Infantinót jobban érdeklik a magánpolitikai érdekei. Eközben az UEFA részéről már lágyabb hangvételű üzenetek érkeztek, mondván „a közelmúltbeli epizód elszigetelt volt” és „továbbra is elkötelezettek a közös munka mellett a játék érdekében”.

Az európai labdarúgás egyik vezetője szerint azonban fordulópont lehetett a paraguayi kongresszus, és komoly veszélybe kerülhet Infantino pozíciója.

Európában úgy érzik, hogy a FIFA igyekszik betörni az UEFA dominanciájába és veszélyezteti a bevételeinek egy részét.

A FIFA hosszú időn keresztül főként ”csak” a világbajnokságok szervezője volt, névlegesen a sportág legerősebb szervezete. A nagy klubversenyekben azonban ritkán szólt bele. Európa pénzügyileg domináns a labdarúgásban. Az UEFA több mint kétszer annyi bevételre tesz szert, mint a FIFA, főként a klubok számára évente megrendezett, rendkívül sikeres Bajnokok Ligája és a válogatott csapatok számára négyévente megrendezett Európa-bajnokság révén.