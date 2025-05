A 24 éves védő 2023 nyarán igazolt a Wolfsburgtól a Tottenhamhez, az elmúlt években pedig annyit fejlődött a Premier League-ben, hogy az utóbbi időben már a holland válogatottban is alapember lett. A fiatal focista most eddigi karrierje legnagyobb meccse előtt áll, ám vélhetően még így is hosszú út áll előtte, mire elérheti apja elképesztő népszerűségét a hazájában.

A fiatal holland focista szeptemberben gólpasszt adott a Manchester United ellen

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A holland focista apja beépített ügynök volt

Micky van de Ven apja, Marcel van de Ven korábban beépített ügynökként egy titkos egységben, amelynek a terrorizmus a súlyos bűncselekmények megfékezése volt a célja. Az egykori nyomozó aztán később a Hunted című bűnügyi tévésorozat holland változatában tett szert óriási népszerűségre, ahol egy szakértői csapat tagjaként kellett felkutatnia szökésben lévő bűnözőket. A 10-szeres holland válogatott védő apja önéletrajzi könyvet is írt, ami bestseller lett Hollandiában.

Bár van de Ven apjának a munkájából kifolyólag mindig is kevés szabadideje volt, mégis ott volt a fia összes meccsén, már ifjúsági szinten is, így nem csoda, hogy ezúttal is helyszínen fog szurkolni a Manchester United elleni El-döntőben.

„Minden meccsen ott volt, még akkor is, amikor fiatalabb voltam. Azt tőle kellene megkérdezni tőle, hogy ez hogyan sikerült neki. Hétköznaponként többnyire távol volt, a munkájáról nem mindig beszélhetett. Viszont szó szerint a mai napig mindenhol ott van. Minden hazai és az összes idegenbeli meccsemen ott akar lenni. Az apám, az anyukám és a nővérem voltak azok, aki folyamatosan támogattak és biztattak, még fiatalabb koromban is, amikor folyamatosan új edzőket kaptam” – mondta a holland védő.

Ősszel a Nemzetek Ligájában a magyar válogatott ellen pályára lépett a holland védő

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Van de Ven a meccs előtt elmondta, fiatalabb korában sokan leírták őt, akárcsak a világbajnok argentin csapattársát, Cristian Romerót, aki karrierje elején fontolóra vette azt is, hogy befejezi a futballt.

„Sok olyan játékos van, akiket kétségek gyötörnek. Természetesen az is számít, hogy a karrierjük melyik szakaszában merülnek ezek fel. Én 17-18 éves koromban gondoltam arra, hogy lehet valami mást kellene csinálnom. Olyankor csak rajtad és a körülötted lévő embereken múlik, hogy kitartsz-e. Valószínűleg ez történt Cutival (Cristian Romero beceneve) is, most mindketten itt állunk. Ő nyert már egy világbajnokságot, most pedig egy európai kupadöntőben vagyok. Ez egy gyönyörű dolog” – vélekedett van de Ven.