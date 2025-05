A 2024-2025-ös NB I-es szezon zárófordulója rendkívüli izgalmakat tartogatott, hiszen a bajnoki cím sorsa – a Fradi és a Puskás Akadémia között – az utolsó mérkőzésen dőlt el. Ilyenre legutóbb 2017-ben volt példa. Akkor a Marco Rossi vezette Budapest Honvéd 1-0-ra győzte le a Videotont a Bozsik Stadionban, ezzel 24 év után ünnepelhetett újra NB I-es aranyérmet.

A Fradi-szurkolók így biztatták kedvenceiket

A legutóbbi hat évben bajnok Ferencváros most is az élről várta az utolsó fordulót, csakhogy a Puskás Akadémia még kiénekelhette a sajtot a címvédő szájából. A felcsútiaknak szombat este a Diósgyőrt mindenképp le kellett győzniük az aranyos álmok életben tartásához, amelyhez az is kellett, hogy a Fradi kikapjon az ETO vendégeként.

A Győr kiváló formában készülhetett a Ferencváros elleni mérkőzésre, előtte 2025-ben még veretlen volt az NB I-ben, és a szombati zöld-fehér rangadót megelőző három bajnoki mérkőzésén gólt sem kapott. A Ferencváros szintén remek formában érkezett, az utolsó hat mérkőzéséből ötöt behúzott egy döntetlen mellett, és az utolsó hat idegenbeli bajnokiját veretlenül zárta. A vendégjátékosok jól tudták: most már egy győri döntetlen is Fradi-aranyat jelent. Az ETO számára nem volt komolyabb tétje a meccsnek, a negyedik helyről már egyik irányban sem mozdulhatott el, és újonc létére kivívta a nemzetközi kupaindulást.

Mindenről döntő rangadóhoz illő hangulat

A meccs remek hangulatban kezdődött, a szurkolók odatették magukat, a naplementében minden adott volt egy jó meccshez, amelynek ráadásul a tétje is óriási. A Fradi-tábor közelében petárda durrant hatalmas hangerővel, a fanatikusok is mindent igyekeztek beleadni.

Az ég kék, a zöld fű, a két csapat pedig egyaránt zöld-fehér

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A 4. percben a győri szurkolók felemelték a hangjukat, de óriásit kellett csalódniuk: Anton 17 méterről, kapásból lőtt, a labda pedig taccsra vánszorgott ki. Bumba lövése már jobban sikerült, 19 méteres löketét Dibusz bravúrral szögletre tolta.

Voltak, akik úgy gondolták, az ETO feltartott kézzel, akár B csapattal megy majd ki a pályára, mivel nincs tétje a meccsnek, de erről szó sem volt. A hazaiak mindent beleadtak, ez pedig természetesen jó hatással volt a meccs iramára.