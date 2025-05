Kereken 39.000-s UEFA-együtthatójával jelen állás szerint kiemeltként várhatja a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025-26-os kiírásának selejtezőjét a magyar bajnok Ferencváros. A második körben bekapcsolódó Fradi akár jól ismert ellenfélbe is belefuthat a már az első párharcban is, írja az M4 Sport.

Majd a sorsolás után eldől, hogy örülhet-e a Fradi

Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

Walesbe vagy Koszovóba is utazhat a Fradi

Az M4 Sport honlapja a kassiesa.net oldalra hivatkozó Nemzeti Sport cikkét vette át, amely szerint, ha a Fradi valóban kiemeltként kezdhet a második körben, akkor biztosan elkerül olyan nagyágyúkat, mint a szerb bajnok Crvena zvezda, vagy éppen a román aranyérmes FCSB. Ugyancsak nem kerülhet a Fradi útjába az izraeli bajnok Maccabi Tel-Aviv, a szlovák bajnok Slovan Bratislava, a dán első Midtjylland vagy Köbenhavn, az azeri aranyérmes Qarabag FK, a bolgár bajnok Ludogorec, az ukrán első Dinamo Kijev, ahogy a lengyel bajnok Lech Poznan, vagy épppen a szlovén bajnok Olimpija Ljubljana sem.

Ugyanakkor 11 lehetséges ellenfél már ismert, akik között van a 2024-25-ös kiírás selejtezőjében búcsúztatott walesi TNS és akár a bosnyák Borac Banja Lukábal is szember kerülhetnek a zöld-fehérek. A másik kilenc csapat névsora: FK Zalgiris (litván bajnok), Pafosz FC (ciprusi bajnok), RFS Riga (lett bajnok), Zrinjski vagy Borac Banja Luka (bosnyák bajnok), Lincoln Red Imps (gibraltári bajnok), KuPS Kuopio (finn bajnok), FC Drita (koszovói bajnok), Breidablik (izlandi bajnok), Linfield (északír bajnok), Buducsnoszt Podgorica (montenegrói bajnok).

A második körben is kiemelt lehet a magyar bajnok

Amennyiben a Fradi továbbjut, alighanem a harmadik körben is kiemelt lesz, így újfent elkerülheti a második kör továbbjutó kiemeltjeit, illetve a harmadik fordulóban beszálló, kiemelt csapatokat. Az esetleges BL-selejtezős rájátszásban, így a Fradi szinte biztosan elkerülné az idén Európa Liga-elődöntőbe jutó norvég bajnok, Bodø/Glimtet is. Viszont ott már a Fradi lehetséges BL-selejtezős ellenfelei között olyan nem kiemelt csapatok is lehetnek, mint a Slovan Bratislava, a svájci FC Basel vagy az osztrák Sturm Graz.