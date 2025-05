A Ferencváros a hétvégén a Győr legyőzésével zsinórban hetedszer, összességében pedig már 36. alkalommal lett az NB I bajnoka. A Fradi a saját oldalán számolt be róla, hogy a Groupama Arénában rendezett bajnokavatóra remek hangulatban került sor, és nem mellesleg történt egy rendkívül érdekes eset is. Az FTC korábbi játékosa, a csapat jelenlegi pályaedzője, Leandro de Almeida a Green Monsters (Fradi-tábor) vezetőjének, Hamberger Ádámnak adta az aranyérmét és megosztotta azt is, miért tette mindezt: „Azért adtam oda az érmemet, mert egy ilyen nehéz évben is mellettünk álltak a szurkolók. A B-Közép, a Green Monsters idén ünnepelte a 30. születésnapját. Ez az aranyérem a szurkolóinknak is ugyanúgy járt, mint nekünk.”

A Fradi Budapesten ünnepelt az újabb bajnoki címét követően

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A Fradi táborának vezetője kapta meg az aranyat

A Green Monsters vezetője saját Facebook-oldalán megosztotta a történteket, amelyek kapcsán azt írta: „Egy nagyon nehéz szezon után, a végsőkig kitartva, 12. játékosként EGYÜTT megcsináltuk! Zsinórban a hetedik, illetve tartjuk a születésnapjaim számát, HARMINCHAT! És a szokásos kupás kép Jóban, rosszban FERENCVÁROS MINDÖRÖKKÉ!! @leandro_marcolini_pedroso köszönöm az érmet, megtisztelsz! ”