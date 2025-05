Ez amolyan évértékelő nyilatkozatnak is beillik, de ne feledkezzünk meg róla, a Győrre és személy szerint Borbély Balázsra még fontos feladat vár az utolsó fordulóban is. Hálátlan szerep, de az ETO királycsináló lehet: rajta is múlik, hogy az FTC vagy a Puskás Akadémia lesz a bajnok.