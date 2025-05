A Fradi csapatába igazolt Cadu, aki az előző szezont annál a Viktoria Plzennél töltötte, amely az FTC-t búcsúztatta az Európa-liga rájátszásában. Cadu 1997. augusztus 8-án született a brazíliai Salvador városában, és otthon az EC Olímpia, valamint a Fluminense csapatában játszott. A középpálya mindkét szélén bevethető játékos 2020-ban került a cseh Pardubicéhez, ahol két év alatt 72 mérkőzésen kapot szerepet, és 15 gólja mellett 13 gólpasszt jegyzett itt, valamint csapatával megnyerte a cseh másodosztályt.

Cadu (bal oldalon) érkezett a Fradi csapatához.

Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

A Fradi a cseh riválisától igazolt

2022 nyarán aztán Cadu országon belül váltott csapatot és a Viktoria Plzenhez igazolt, új klubja azonban egyből kölcsönadta a Banik Ostravának, ahol egy év alatt 28 találkozón hatszor volt eredményes. A kölcsönjátékot követően a Plzen várta, a piros-kékeknél aztán alapemberré nőtte ki magát, 97 meccsen jutott szóhoz, ezeken nyolcszor szerzett gólt és 19 alkalommal pedig társait szolgálta ki a kapu előtt.

"Cadu rendkívül nagy tapasztalattal rendelkezik. Egy színvonalas bajnokság egyik topcsapatából, a Viktoria Plzenből érkezik. A cseh ligában éveken keresztül a dobogóért játszott, és a nemzetközi porondon is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, amit a saját bőrünkön is megtapasztalhattunk. Univerzális, a védelem mindkét oldalán bevethető futballista, aki a játékrendszertől függően hosszú futóként is remek teljesítményre képes mindkét oldalon. Nagy intenzitással, támadó felfogásban játszó védőről van szó. Örülünk, hogy sikerült meggyőznünk őt, hogy hozzánk igazoljon. Minőségben és az edző számára a variációs lehetőségekben is javulni tudunk az érkezésével" – mondta Hajnal Tamás, az FTC labdarúgócsapatának sportigazgatója.